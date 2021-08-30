Коронавирус мутирует каждую неделю, выяснили британские ученые
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор, показало исследование генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании.
Ученые выяснили, что до сих пор исследователи коронавируса не замечали многие мутации и их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов. По их мнению, чаще всего упускались из виду примеры "отрицательной селекции", когда случившаяся мутация вредна самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредотачивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная "дельта", пишет "Интерфакс".
Исследование также подтвердило, что если человек болеет СOVID-19 дольше нескольких недель, вирус может мутировать в его организме. Таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог быстро вылечиться. Это доказывает необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это мутют вирус Петров и Боширов.
Ковидобесы, неужели вам не стыдно перед своими близкими (детьми, женами, любовницами) за свой "героизм"? Ваш "героизм" подобен "героизму" "академиков" и иных шойгов.
Вы выставляете напоказ свой "героизм" и свои пороки, подобно заболеванию и борьбе с гонорееей, сифилисом и ищите тех, кто "заразен".
Раньше прокаженных изолировали на острова - подальше от людей.
Сейчас прокаженные благодетели, им ишь, не хватает звезд на небе обзывать вирусы именами.
Неучи, еще 40 лет назад на курсах вирусологии учителя рассказывали о числах в 80 триллионов вирусов, о 10% вирусном коде клеток.
Кого вы решили напугать?
пока не будет создано действенное лекарство для лечения от коронавируса, эти "учОные" так и будут мудохаться с ним.
Всем это давно понятно, кроме "учОных".