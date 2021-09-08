«Яндекс» подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

Компания "Яндекс" подверглась самой крупной DDoS-атаке за всю историю рунета. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник в компании.

Отмечается, что рекордный масштаб кибератаки был также подтвержден компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом".

По словам другого источника, компания с трудом сдержала атаку, которая продолжилась в течении недели. "Мы проводим расследование вместе с подрядчиками Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - пояснил он.

Официальный представитель "Яндекса" подтвердил информацию об атаке, которую отразила сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. В компании уточнили, что "атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.09.2021, 09:20
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