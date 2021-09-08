«Яндекс» подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета
Компания "Яндекс" подверглась самой крупной DDoS-атаке за всю историю рунета. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник в компании.
Отмечается, что рекордный масштаб кибератаки был также подтвержден компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом".
По словам другого источника, компания с трудом сдержала атаку, которая продолжилась в течении недели. "Мы проводим расследование вместе с подрядчиками Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - пояснил он.
Официальный представитель "Яндекса" подтвердил информацию об атаке, которую отразила сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. В компании уточнили, что "атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали".
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О чём, болезный?
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