Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей

Роскомнадзор начал формировать единый реестр социальных сетей, при помощи которого ведомство намерено контролировать соблюдение соцсетями российского законодательства, а также выполнения ими требований по удалению противоправного контента.

В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как отмечается на сайте ведомства, 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Также соцсети обязаны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей.

Также отмечается, что был создан специальный раздел www.530-fz.rkn.gov.ru, в котором собрана общая информация (обязанности сторон, приказы, требования, рекомендованные счетчики), данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей.

Для взаимодействия с Роскомнадзором владельцы интернет-ресурсов смогут воспользоваться личным кабинетом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.09.2021, 22:58
    Гость: В таком случае

    я вам предложу майданутую страну, где можно получить пулю в лоб от нацюков за русский язык.

  3. 22.09.2021, 22:41
    Гость: ABCD

    Как вы достали уже, лишь бы куда нибудь всунутся с своей надоевшей всем Украиной и "агентами госдепа".

Все комментарии (11)
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