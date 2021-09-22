Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей
Роскомнадзор начал формировать единый реестр социальных сетей, при помощи которого ведомство намерено контролировать соблюдение соцсетями российского законодательства, а также выполнения ими требований по удалению противоправного контента.
В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Как отмечается на сайте ведомства, 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.
Закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Также соцсети обязаны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей.
Также отмечается, что был создан специальный раздел www.530-fz.rkn.gov.ru, в котором собрана общая информация (обязанности сторон, приказы, требования, рекомендованные счетчики), данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей.
Для взаимодействия с Роскомнадзором владельцы интернет-ресурсов смогут воспользоваться личным кабинетом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
недавно опять из дурки выпустили.
я вам предложу майданутую страну, где можно получить пулю в лоб от нацюков за русский язык.
Как вы достали уже, лишь бы куда нибудь всунутся с своей надоевшей всем Украиной и "агентами госдепа".
Чет долго с этим они тянули. Выжидали. Можно было давно так.
Светоч "демократии и свободы" США стал вразнос раскручивать гайки!