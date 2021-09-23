Прокуратура потребовала заблокировать 173 ресурса, связанных с Навальном

20:24 23.09.2021

Во время разбирательства в Тверском суде по вопросу блокировки сайта Навального и YouTube-канала «Навальный LIVE» стало известно, что прокуратура выявила не менее 173 интернет-ресурсов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ).

В документе, подписанном заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, отмечается, что ведомство обнаружило сайты, которые используются для «пропаганды деятельности» и «реализации мероприятий» связанных с Навальным структур, признанных экстремистскими. В приложении перечислены более 170 ресурсов, в том числе страницы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», на «Яндекс.Дзен», каналы и боты в Telegram, а также сайты отдельных проектов.

Ранее оппозиционер подал иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, пытаясь обжаловать блокировку. Рассмотрение иска начнется 11 октября, сообщает РБК.