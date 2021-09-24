Государственная дума закупила китайские смартфоны

13:42 24.09.2021

Государственная дума в конце лета заключила договор на поставку 450 смартфонов Realme C21 с ООО «Московский центр продаж» за 4,3 млн рублей. Число телефонов соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Согласно документам, устройства должны иметь экран не менее 6 дюймов, 8-ядерный процессор, не менее 64 гигабайт встроенной памяти, поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Смартфоны также должны иметь модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Поставка устройств должны состояться до 31 декабря текущего года.

Напомним, Realme - китайский производитель гаджетов (умные часы, смартфоны, наушники и.т.д.), который был основан в 2018 году. По оценке IDC, во втором квартале на его долю пришлось 4,8% от общего числа поставленных в Россию смартфонов.

Стоимость Realme C21 в розничной продаже составляет около 11 000 рублей.