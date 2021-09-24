Государственная дума закупила китайские смартфоны

Realme C21 и Госдума

Государственная дума в конце лета заключила договор на поставку 450 смартфонов Realme C21 с ООО «Московский центр продаж» за 4,3 млн рублей. Число телефонов соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Согласно документам, устройства должны иметь экран не менее 6 дюймов, 8-ядерный процессор, не менее 64 гигабайт встроенной памяти, поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Смартфоны также должны иметь модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Поставка устройств должны состояться до 31 декабря текущего года.

Напомним, Realme - китайский производитель гаджетов (умные часы, смартфоны, наушники и.т.д.), который был основан в 2018 году. По оценке IDC, во втором квартале на его долю пришлось 4,8% от общего числа поставленных в Россию смартфонов. 

Стоимость Realme C21 в розничной продаже составляет около 11 000 рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 18:43
    Гость: Всё ясно:

    установят приложение Zoom и можно на дистанционке "работать", не покидая яхты

  2. 24.09.2021, 18:01
    Гость: stalker

    Да, а где же наши хвалебные и ранее растиражированные от Сколково ? Кстати, что-то в последнее время об их успехах ничего не слышно. Да и ранее все их "успехи" сводились к освоению бюджетных средств.

  3. 24.09.2021, 17:47
    Гость: Однако - Европейцу

    "...и дым отечества нам сладок и приятен!" А остальное - увольте...
    А ещё: - "Русский с китайцем братья навек!", а в моей новой редакции - "Россиянин с китаянином партнёры навек". Учите китайский, давно пора!

  4. 24.09.2021, 17:36
    Гость: Однако

    Я в прошлом году Хуавей купил, Р40, очень недоволен: тяжёлый, в карман не лезет, привычный сервис Гугла не работает, ЖПС работает, но прилагаемая программа навигации неудобная, пришлось пользоваться Суджиком, короче - взял свой старый Нексус ЛГ, заменил батарею и пользуюсь без проблем. Ну а как депутатам понравится или нет, это меня не волнует, всё равно деньги на ветер. Лучше бы Рогозину китайскую ракету купили, он на Луну собрался. Купить у китайцев дешевле будет, а самим разрабатывать - дорого и долго, а точнее - бесконечно долго. Ну лёд тронулся, начали со смартфонов, а дальше больше, что-нибудь ещё прикупят для бедных депутатов.

  5. 24.09.2021, 17:10
    Гость: В2831

    Хорошее начало. А надо еще и ремонт здания сделать под новых дармоедов на несколько миллиардов рублей. Вот это будет по нашему, по единоросски.

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