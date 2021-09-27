Япония обвинила Россию, Китай и КНДР во враждебной кибердеятельности

11:15 27.09.2021

Япония впервые назвала Россию, Китай и Северную Корею потенциальными источниками хакерских атак. Такая информация содержится в одобренном правительством страны проекте трехлетней стратегии кибербезопасности.

В документе отмечается, что все указанные выше страны подозреваются в причастности к враждебной кибердеятельности. При этом говорится, что в ответ на киберугрозы Япония примет «жесткие контрмеры, используя все доступные эффективные средства и возможности», включая дипломатические меры и уголовное преследование, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo News.

Японские специалисты также считают, что в последнее время угрозы в киберпространстве только возрастают.

При этом Япония намерена укрепить сотрудничество в области кибербезопасности с партнерами в рамках объединения QUAD: США, Австралией, Индией и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.