Япония обвинила Россию, Китай и КНДР во враждебной кибердеятельности
Япония впервые назвала Россию, Китай и Северную Корею потенциальными источниками хакерских атак. Такая информация содержится в одобренном правительством страны проекте трехлетней стратегии кибербезопасности.
В документе отмечается, что все указанные выше страны подозреваются в причастности к враждебной кибердеятельности. При этом говорится, что в ответ на киберугрозы Япония примет «жесткие контрмеры, используя все доступные эффективные средства и возможности», включая дипломатические меры и уголовное преследование, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo News.
Японские специалисты также считают, что в последнее время угрозы в киберпространстве только возрастают.
При этом Япония намерена укрепить сотрудничество в области кибербезопасности с партнерами в рамках объединения QUAD: США, Австралией, Индией и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
им желаю!!!
им желаю!!
Япона мать ... и кто ж вам виноват,что соседи такие.
и не перехотел.
Совершенно безосновательно в комментариях вылили поток грязи на японцев. Одно дело – политика и официальные декларации властей, а другое – всё остальное. В Японии, если надо заменить какую-нибудь трубу под дорогой, это делается за ночь, включаю укладку нового асфальта сверху. На что у нас может уходить неделя (недели). Я сам по рабочим вопросам общался с японцами. Японцы ответственны и обязательны. По моим впечатлениям, у них нет двойных стандартов в общении с другими (неяпонцами). В этом они отличаются от китайцев.
Охаивать кого-то другого (а) некрасиво и (б) глупо, когда у самих (в России) ситуация скверная. Относительно того, где, в какой стране сейчас власть предержащие эффективнее промывают мозги массе населения, можно поспорить.