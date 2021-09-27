Япония обвинила Россию, Китай и КНДР во враждебной кибердеятельности

Япония впервые назвала Россию, Китай и Северную Корею потенциальными источниками хакерских атак. Такая информация содержится в одобренном правительством страны проекте трехлетней стратегии кибербезопасности.

В документе отмечается, что все указанные выше страны подозреваются в причастности к враждебной кибердеятельности. При этом говорится, что в ответ на киберугрозы Япония примет «жесткие контрмеры, используя все доступные эффективные средства и возможности», включая дипломатические меры и уголовное преследование, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo News.

Японские специалисты также считают, что в последнее время угрозы в киберпространстве только возрастают.

При этом Япония намерена укрепить сотрудничество в области кибербезопасности с партнерами в рамках объединения QUAD: США, Австралией, Индией и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 27.09.2021, 17:49
    Гость: А.

    Совершенно безосновательно в комментариях вылили поток грязи на японцев. Одно дело – политика и официальные декларации властей, а другое – всё остальное. В Японии, если надо заменить какую-нибудь трубу под дорогой, это делается за ночь, включаю укладку нового асфальта сверху. На что у нас может уходить неделя (недели). Я сам по рабочим вопросам общался с японцами. Японцы ответственны и обязательны. По моим впечатлениям, у них нет двойных стандартов в общении с другими (неяпонцами). В этом они отличаются от китайцев.
    Охаивать кого-то другого (а) некрасиво и (б) глупо, когда у самих (в России) ситуация скверная. Относительно того, где, в какой стране сейчас власть предержащие эффективнее промывают мозги массе населения, можно поспорить.

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