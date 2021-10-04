Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за ощущения

15:09 4.10.2021

Королевская шведская академия наук (Royal Swedish Academy of Sciences) назвала лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области медицины и физиологии.

Лауреатами стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутьян «за их открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения» (ученые объяснили, откуда берутся боль и удовольствия), сообщается на сайте премии.

Лауреаты по физике и химии станут известны во вторник и среду соответственно.

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование гепатита С. Ее удостоились британские ученые Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс.