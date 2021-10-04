Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за ощущения

David Julius and Ardem Patapoutian

Королевская шведская академия наук (Royal Swedish Academy of Sciences) назвала лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области медицины и физиологии.

Лауреатами стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутьян «за их открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения» (ученые объяснили, откуда берутся боль и удовольствия), сообщается на сайте премии.

Лауреаты по физике и химии станут известны во вторник и среду соответственно.

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование гепатита С. Ее удостоились британские ученые Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.10.2021, 23:12
    Гость: Зануда

    Скромные английские учюные: Ньютон, Максвелл, Резерфорд, Пристли, открыватели ДНК и много-много более(см. списки лауреатов Нобеля). Из российских - сравним разве что Менделеев.

  2. 04.10.2021, 22:45
    Гость: Зануда

    Опять беда - призы ушли в Калифорнию - армянину из Ливана и еврею из Бруклина, потомку эмигранов из России. Снова «Судья продажная!». И мочу не подменишь, разве что на «нобелевках мира» или «по литературе».

    «В этом году лауреатам и премии стали Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания". Подробнее об исследованиях Джулиуса и Патапутяна можно прочитать на сайте премии. Дэвид Джулиус родился в бруклинском районе Брайтон-Бич в семье еврейских эмигрантов из России. В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте, в 1984 году – степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли. С 1990 года работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, профессор. Специалист в области ноцицепции (возникновения ощущений боли и тепла. Ардем Патапутян родился в Бейруте (Ливан). Является специалистом в сфере биомедицины в Научно-исследовательском институте Скриппса в Сан-Диего, профессор.»

  3. 04.10.2021, 19:07
    Гость: Криогенадий Ощущаюевич Бесчувственнов

    Это-ж надо, спустя 2000 лет после начала господства денег в мире вдруг, и не иначе поклонники золотого тельца вывели идею превосходства тонких материй над материализмом. Сложно сказать, какое развитие у человечества было бы, техногенное ли, психогенное ли... если бы не мире животных появились сумасбродные и вместе с тем осмыссленнве идеи превосходства одних над другими в результате воплощения которых появились новейшие Боги - Христос и Деньги. К чему бы это?

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