Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

15:05 5.10.2021

Нобелевская премия по физике была присуждена Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельману за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления, а также Джорджо Паризи за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет.

«Нобелевскую премию по физике этого года присудили за исследования хаотических и явно случайных явлений. Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман заложили фундамент наших знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него. Джорджо Паризи удостоен награды за революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов», - цитирует ТАСС сообщение Нобелевского комитета.

В свое работе Сюкуро Манабэ показал, как повышенное количество углекислого газа в атмосфере ведет к увеличению температуры на поверхности Земли, а созданная Клаусом Хассельманом климатическая модель показала, как погода влияет на климат. Исследования Джорджо Паризи лежат в области комплексных систем, статистической механики и квантовой теории поля.