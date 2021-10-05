Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевская премия по физике была присуждена Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельману за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления, а также Джорджо Паризи за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет.
«Нобелевскую премию по физике этого года присудили за исследования хаотических и явно случайных явлений. Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман заложили фундамент наших знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него. Джорджо Паризи удостоен награды за революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов», - цитирует ТАСС сообщение Нобелевского комитета.
В свое работе Сюкуро Манабэ показал, как повышенное количество углекислого газа в атмосфере ведет к увеличению температуры на поверхности Земли, а созданная Клаусом Хассельманом климатическая модель показала, как погода влияет на климат. Исследования Джорджо Паризи лежат в области комплексных систем, статистической механики и квантовой теории поля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Открыл...а,премию не дали ! Старо как мир, несовершенных созданий Божиих.
Измельчали физики...
Вот сто лет назад в 1921 году нобелевскую премию по физике получил Эйнштейн
Похоже осталось доверять только шнобелевской премии.
Про углекислый газ – это отработка заказа (полит- и бизнес-) в чистом виде. Во-первых, на климат влияет внутренне тепло из недр Земли, что на сегодня толком никак не исследовано. Во-вторых, метан CH4 в атмосфере (который выделяют коровы) влияет на температуру поверхности планеты гораздо сильнее, чем углекислый газ CO2. В-третьих, это не первая подобная компания. Раньше было то же самое с фреонами. В 1970-ых – 1980-ых была развернута аналогичная компания по поводу того, что озоновая дыра над Южным полюсом растет по причине загрязнения атмосферы фреонами. Так что надо срочно менять вещества теплоносителей к холодильникам. Заменили (приняты Венская конвенция в 1985 и Монреальский протокол в 1987 г.). Ряд бизнес-структур огреб на этом хорошие бабки. Кстати, за исследования по газам, которые разрушают озоновый слой (продукты распада хлорфторуглеродов, окислы азота) тоже давали Нобелевскую премию, но по химии – в 1995 году (Крутцен, Молина и Роуленд). Так что нынешняя Нобелевская это определенным образом дубль. Шум про озоновую дыру в основном затих. Сама озоновая дыра над Антарктидой за истекшее время то вдруг увеличивалась, то неожиданно уменьшалась. Сейчас под предлогом глобального потепления трамбуют все развивающиеся страны, у которых традиционная энергетика, работающая на сжигании угля, газа и нефтепродуктов с выделением углекислого газа.
"за физическое моделирование климата Земли"
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Самая халявная тема в науке - через двадцать лет либо шах либо осёл либо Насреддин, но кто-то точно умрёт.