Илон Маск предупредил о риске банкротства SpaceX

Илон Маск заявил о риске банкротства компании SpaceX в случае, если им не удастся решить проблему с производством ракетных двигателей Raptor. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение Маска. 

"Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели", - говорится в письме. Маск подчеркнул, что "кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад".

В связи с этим Маск изменил свои планы, и вместо того, чтобы уйти на длинные каникулы после Дня благодарения, решил лично работать на производстве в пятницу и в ближайшие выходные.

"Лишние руки не помешают, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы", - написал Маск.

Ранее Маск заявлял, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Raptor - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. По словам Маска, при создании этого двигателя он вдохновлялся российскими разработками и что улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 14:50
    Гость: Гость

    И чего все так носятся с этим Максом? Давно ж понятно, что этот парень просто зим-председатель, а компания Спэйс Икс-совместный проект Пентагона и Наса. Ну не умеют амеры делать ракетные движки. Поломаются ещё месяц-другой и на поклон к нам придут. Первый раз, что ли?)

  2. 01.12.2021, 14:26
    Гость: В.М.

    Фантазер. Замещаете сегодня абрам абрамыча?
    США до перестроечных реалий еще как Рагозину до Луны)

  3. 01.12.2021, 14:10
    Гость: g

    эта гнида украла наши чертежи и разработки.
    -
    зачем?
    Все давно продали в сша московские предатели.
    Вся космическая программа сша сегодня - это советская программа полностью переданная задаом в сша в 90е и одновременно задушенная в рф.

  4. 01.12.2021, 14:05
    Гость: личный опыт

    что б вы знали спейс-х это кооперативчик при НАСА, как было в СССР на госпредприятиях в конце 80-х прошлого века: прибыль приватизируют, а убытки и издержки родному заводу.
    так и тут.

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