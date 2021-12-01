Илон Маск предупредил о риске банкротства SpaceX

09:40 1.12.2021

Илон Маск заявил о риске банкротства компании SpaceX в случае, если им не удастся решить проблему с производством ракетных двигателей Raptor. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное сообщение Маска.

"Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели", - говорится в письме. Маск подчеркнул, что "кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад".

В связи с этим Маск изменил свои планы, и вместо того, чтобы уйти на длинные каникулы после Дня благодарения, решил лично работать на производстве в пятницу и в ближайшие выходные.

"Лишние руки не помешают, чтобы выбраться из, честно говоря, катастрофы", - написал Маск.

Ранее Маск заявлял, что орбитальный запуск прототипа космического корабля Starship может состояться в январе или феврале 2022 года.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Raptor - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. По словам Маска, при создании этого двигателя он вдохновлялся российскими разработками и что улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости.