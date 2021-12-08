Алюминиевый прокат: нормы и технология производства

02:02 8.12.2021

Алюминиевый прокат – один из самых популярных видов металлоизделий.

Материал привлекает внимание высокими эксплуатационными свойствами и характеристиками, по многим параметрам, не уступающим стали. При этом продукция не боится влаги и агрессивной среды, обладает незначительным конструкционным весом.

Нормы и ГОСТы

Производства алюминиевого проката регулируется требованиями ГОСТ, техническими условиями и внутриотраслевыми стандартами. На основании этих документов, поверхность металлопроката должна обладать матовой или глянцевой фактурой, может дополняться рифлением. Краткосрочная сопротивляемость деформации не превышает 500 Мпа. Помимо этого, действующими стандартами регулируется количество легирующих присадок, линейные размеры готовых изделий и другие параметры.

Качественный алюминиевый прокат обладает следующими свойствами:

Незначительный конструкционный вес, что делает его незаменимым в отдельных промышленных отраслях, где масса деталей играет существенную роль;

Практичность – хорошо поддаётся всем видам ручной и механической обработки.

Инертность к любой окружающей среде, включая агрессивную;

Минимальные магнитные свойства, что позволяет использовать алюминиевые детали для сборки высокоточного оборудования.

Сюда можно добавить презентабельный внешний вид, отличные декоративные свойства и длительный срок службы, независимо от условий эксплуатации.

Технология производства

В зависимости от сортамента, алюминий обрабатывают методами холодного или горячего проката. У каждой из используемых технологий есть свои особенности, которые требуют более детального рассмотрения.

Горячий прокат выполняется на оборудовании реверсивного или полунепрерывного типа. Материал нагревается до высоких температур, что обеспечивает хорошую пластичность и эксплуатационные свойства. Такая методика обычно применяется при производстве листового проката.

Холодный прокат обычно не предусматривает температурного воздействия, либо нагрев сырья минимален. Такая технология применяется для выпуска сортовой продукции и толстого листового металла.

Алюминиевый прокат выпускается широкой номенклатурой. Помимо листового материала, купить алюминий можно в виде уголка, прутка, швеллера, шестигранника.

Область применения

Из всех цветных металлов алюминий обладает самой широкой областью применения, и без него не обходится практически не одна промышленная отрасль. Основными сферами считаются:

Самолётостроение. Учитывая минимальный вес материала, он идеально подходит для изготовления элементов обшивки, крыльев, фюзеляжа, крепежа. Строительство. За счёт декоративных свойств, алюминий применяется для отделки помещений, изготовления кровельных материалов. Помимо этого, алюминий используется при производстве труб, стеклопакетов, монтажного профиля, уголка. Автомобилестроение. Незаменимое сырьё для кузовной обшивки, радиаторов, узлов трансмиссии. Пищевая промышленность. Алюминий инертен к окружающей среде, поэтому не изменяет свойства продуктов питания. За счёт этого свойства, материал идеально подходит для производства различных ёмкостей, канистр, цистерн, кастрюль.

Алюминиевый прокат – удобный и практичный материал, удобный в хранении и транспортировке. Однако, чтобы приобретать качественную продукцию, необходимо найти ответственного поставщика.