В Японии создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску
Японские ученые создали маску, которая светится при контакте с частицами COVID-19, пишет местное издание Kyodo News.
Специалисты Университета префектуры Киото при помощи созданных в лабоработных условиях антител проти коронавируса, создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем. В случае, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.
Тестирование маски проводилось с участием инфицированных COVID-19 пациентов. В ходе эксперимента было доказано, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение.
«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», — объяснили свою разработку ученые, добавив, что подобный комплект может продаваться по невысокой цене.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Депутаты примут закон, и будет электорат еще и с ультрафиолетовой подсветкой ходить. А за ее отсутствие штраф и эцих без гвоздей. Это на первом этапе.
А потом, можно будет и укольчиком метки ставить. Укололся жижкой и светишься правильным цветом. Тебя в кафе пускают. А не светишься - сиди дома. :)
А вообще, в оригинальном фильме, это был приборчик, который наводился на человека и определял, чатланин он или пацак. Вот и тут, эцилопов снабдят УФ фонариками и будут определять, сколько раз кто Ку должен делать.
Батарейка формфактора AAA (30 рублей) и китайский ультрафиолетовый светодиод (1руб штука). И будет вам счастье.
На Руси издавна были изобретены специальные шапки, которые загорались исключительно на ворах. Где бы раздобыть хотя бы пару десятков таких.
фигвам!
Для этого нужен ультрафиолет, на улице их не индентифицируешь.
Они там мастаки на такие выдумки. Благо есть инфраструктурные мощности за небольшую цену - для проведения экспериментов.
Жаль только не испытали Телевизор с запахом, Сам то телек и флюиды были построен и зааполнены - но не орказалось экстремеальных услових для демонстрции........ слишком у них все чисто .....