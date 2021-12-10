В Японии создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску

08:35 10.12.2021

Японские ученые создали маску, которая светится при контакте с частицами COVID-19, пишет местное издание Kyodo News.

Специалисты Университета префектуры Киото при помощи созданных в лабоработных условиях антител проти коронавируса, создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем. В случае, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

Тестирование маски проводилось с участием инфицированных COVID-19 пациентов. В ходе эксперимента было доказано, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение.

«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», — объяснили свою разработку ученые, добавив, что подобный комплект может продаваться по невысокой цене.