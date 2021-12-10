В Японии создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску

Японские ученые создали маску, которая светится при контакте с частицами COVID-19, пишет местное издание Kyodo News.

Специалисты Университета префектуры Киото при помощи созданных в лабоработных условиях антител проти коронавируса, создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем. В случае, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре. 

Тестирование маски проводилось с участием инфицированных COVID-19 пациентов. В ходе эксперимента было доказано, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. 

«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», — объяснили свою разработку ученые, добавив, что подобный комплект может продаваться по невысокой цене.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 14:02
    Гость: Хе хе...

    Депутаты примут закон, и будет электорат еще и с ультрафиолетовой подсветкой ходить. А за ее отсутствие штраф и эцих без гвоздей. Это на первом этапе.
    А потом, можно будет и укольчиком метки ставить. Укололся жижкой и светишься правильным цветом. Тебя в кафе пускают. А не светишься - сиди дома. :)
    А вообще, в оригинальном фильме, это был приборчик, который наводился на человека и определял, чатланин он или пацак. Вот и тут, эцилопов снабдят УФ фонариками и будут определять, сколько раз кто Ку должен делать.

  2. 10.12.2021, 13:55
    Гость: Старый

    Батарейка формфактора AAA (30 рублей) и китайский ультрафиолетовый светодиод (1руб штука). И будет вам счастье.

  3. 10.12.2021, 11:58
    Гость: Ну да

    На Руси издавна были изобретены специальные шапки, которые загорались исключительно на ворах. Где бы раздобыть хотя бы пару десятков таких.

  5. 10.12.2021, 11:06
    Гость: World

    Они там мастаки на такие выдумки. Благо есть инфраструктурные мощности за небольшую цену - для проведения экспериментов.
    Жаль только не испытали Телевизор с запахом, Сам то телек и флюиды были построен и зааполнены - но не орказалось экстремеальных услових для демонстрции........ слишком у них все чисто .....

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