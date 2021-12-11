Пропульсивная установка судна или установка ПУ

04:23 11.12.2021

Пропульсивный комплекс (ПК) представляет собой гидромеханическую систему, состоящую из корпуса судна и пропульсивной установки, где энергия рабочего тела превращается в упор, который сообщает движение корпусу судна.

Речные, морские суда оснащены ПУ, выступающей одной из исполнительниц главной энергоустановки. Рассмотрение корпуса и ПУ как единой системы, дает возможность исследовать сложные механизмы их взаимного действия для того, чтобы оптимизировать энергию для движения судна в масштабе всего пропульсивного комплекса.

Какие установки предлагает группа компаний «Регион Пауэр Групп»:

судовые дизель-генераторные установки,

судовые реверс-редукторы,

дизель-редукторные агрегаты с различными ДВС,

судовые двигатели.

Работа ПК может обеспечиваться различными моделями, самая распространенная из которых – графическая. Данная модель является просто, так как совмещает три характеристики: корпус, главный двигатель и гребной винт. На графике можно увидеть поле разных режимов работы двигателя с винтовой характеристикой и со значениями постоянной скорости. Графическая модель используется с целью исследования прямолинейного движения пропульсивного комплекса с учетом винта фиксированного шага, где каждая точка на поле возможных режимов соотносится с определенной мощностью, частотой вращения винта, скоростью судна.

Судовая пропульсивная система, состав:

движители;

валопроводы;

главная судовая передача или редуктор;

главный двигатель.

Цель ПУ – развить максимальный коэффициент полезного действия за счет повышения КПД движителя, улучшения гребно-лопастной системы и оптимизации внешней части корпуса.



Основной силовой агрегат, который обеспечивает ход судна путем вращения гребного винта, а также частично или полностью (в зависимости от конструктива) работу электрического генератора – это двигатель (дизельный / газопоршневой).

Функция главной передачи – переносить энергию вращения от вала силового агрегата ко всем потребителям, передавать вращающий момент к гребному винту, так как движение судна с определённой скоростью обеспечивает гребной винт, который преобразует энергию вращения в упор к корпусу судна.

Кроме главных, существуют вспомогательные двигатели на судах. Они обеспечивают работу генераторов электростанций, компрессоров, насосов и другого судового оборудования.