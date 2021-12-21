YouTube заблокировал видео об «омикроне» с академиками РАН

21:25 21.12.2021

Сервис YouTube заблокировал видеоверсию выпуска передачи «Посоветуйте, доктор!», вышедшей на «Радио России».

«Материал вышел на «Радио России» в виде радиоверсии 18 декабря, в субботу. Сразу после эфира он был опубликован на моем авторском YouTube-канале, уже в видеоверсии... И вдруг сегодня утром это видео оказалось заблокированным. В пояснении указывалось, что видео заблокировано из-за того, что контент не соответствует позиции ВОЗ, содержит недостоверную медицинскую информацию. В пометке уточнялось, что, если правила будут нарушены еще раз, YouTube-канал закроют», - цитирует РБК слова автора и ведущей программы Ольги Копыловой.

В передачи участвовали вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов и академик РАН Виталий Зверев.

Ученые обсуждали версию, согласно которой штамм «омикрон» имеет лабораторное происхождение. Каждый из вирусологов давал свою интерпретацию. Версию выдвинул Петр Чумаков, который несколько раз подчеркнул, что это лишь гипотеза, на что Нетесов и Зверев сказали, что они с такой гипотезой не согласны.

В конечном счете участники дискуссии также пришли к выводу, что «омикрон» имеет естественное происхождение. Копылова отметила, что в видео не было «никаких вещей, противоречащих позиции ВОЗ».

При этом в ответе администрации YouTube на жалобу ответили, что после повторной проверки материала модераторы убедились, что оно нарушает правила сервиса и восстановлено оно не будет.

Напомним, ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, вирусолог Петр Чумаков допустил возможность того, что штамм «омикрон» был искусственно создан. В его цепочке ДНК Чумаков увидел набор мутаций, которые ранее фиксировались у других штаммов.