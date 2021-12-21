YouTube заблокировал видео об «омикроне» с академиками РАН
Сервис YouTube заблокировал видеоверсию выпуска передачи «Посоветуйте, доктор!», вышедшей на «Радио России».
«Материал вышел на «Радио России» в виде радиоверсии 18 декабря, в субботу. Сразу после эфира он был опубликован на моем авторском YouTube-канале, уже в видеоверсии... И вдруг сегодня утром это видео оказалось заблокированным. В пояснении указывалось, что видео заблокировано из-за того, что контент не соответствует позиции ВОЗ, содержит недостоверную медицинскую информацию. В пометке уточнялось, что, если правила будут нарушены еще раз, YouTube-канал закроют», - цитирует РБК слова автора и ведущей программы Ольги Копыловой.
В передачи участвовали вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов и академик РАН Виталий Зверев.
Ученые обсуждали версию, согласно которой штамм «омикрон» имеет лабораторное происхождение. Каждый из вирусологов давал свою интерпретацию. Версию выдвинул Петр Чумаков, который несколько раз подчеркнул, что это лишь гипотеза, на что Нетесов и Зверев сказали, что они с такой гипотезой не согласны.
В конечном счете участники дискуссии также пришли к выводу, что «омикрон» имеет естественное происхождение. Копылова отметила, что в видео не было «никаких вещей, противоречащих позиции ВОЗ».
При этом в ответе администрации YouTube на жалобу ответили, что после повторной проверки материала модераторы убедились, что оно нарушает правила сервиса и восстановлено оно не будет.
Напомним, ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, вирусолог Петр Чумаков допустил возможность того, что штамм «омикрон» был искусственно создан. В его цепочке ДНК Чумаков увидел набор мутаций, которые ранее фиксировались у других штаммов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждем ,ждем , за пузырем, напряглись пятый -шестой штамм м пятую волну, прыдеца прививать младенцев , товарыши. Зевс разгневан !
Одним из первых об опасностях вакцинации заговорил американский врач Вернон Коулман. Его мгновенно забанили везде, где только могли.
Помню как в первые дни после появления интервью израильского доктора Зеленко, невозможно было отыскать это видео, кроме как на личной страничке Марии Шукшиной.
Позже совершенно не удивился, увидев фильм "Враги народа", созданный известным сторонником ЛГБТ Красовским. Там Шукшиной с экрана навесили ярлык "Враг народа"...
Точно также в США всячески затыкали рот доктору биохимии, микробиологии и вирусологии Джуди А. Миковиц, это учёная, котороя разоблачала афёры ВОЗ включая и "пандемию".
Врагом народа объявили и прекрасного врача Владислава Шафалинова
Врагом народа объявят теперь академика Зверева?
Врагом народа объявят профессора Редько?
Врагом народа объявят эпидидемиолога Игоря Гундарова?
И замечательного доктора Дениса Иванова?
А мне почему-то кажется что имена этих людей будут золотыми буквами записаны в зале Славы Науки. Полагаю это настоящие герои их будут помнить и приводить в пример противопоставляя алчной продажной гидре ВОЗ и её эмиссаров в России, таких как Голикова, Попова, Мурашко, Гинцбург и иже с ними.
Сионофашисткое гнездо ВОЗ не терпит иной точки зрения. Суда по реакции "ютуба" на них здорово надавили из ВОЗ,сами чиновники ютуба понимаю в вирусах не больше чем в культуре других стран.
За чиновников РФ ютубу краснеть не нужно, они исполняют моментально любые их приказы.
А если позиция ВОЗ неверная? Европа никак не разучится сжигать ведьм.