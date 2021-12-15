Чумаков назвал «омикрон» искусственным штаммом коронавируса

13:59 15.12.2021

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, вирусолог Петр Чумаков не исключил возможности того, что штамм «омикрон» был искусственно создан. По его мнению, данный штамм целенаправленно был создан «супер ослабленным». В его цепочке ДНК Чумаков увидел набор мутаций, которые ранее фиксировались у других штаммов.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», - сказал Чумаков в эфире в интервью «Радио России».

«Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме - это никто не может объяснить», - добавил он.

По мнению Чумакова, это могло быть сделано с «аналитическими» или иными целями. «Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», - цитирует РБК слова вирусолога.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из 16 людей (прибыли в РФ из ЮАР), у которых был обнаружен штамм «омикрон», от ковида были вакцинированы 11.