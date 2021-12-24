Google получил в России первый оборотный штраф на 7,2 млрд рублей

Google

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района назначил оборотный штраф Google LLC (входит в холдинг Alphabet) в размере 7,221 млрд рублей за неудаление запрещенной в России информации.

Так как речь шла о повторном нарушении, согласно части 5 статьи 13.41 КоАП, суд имел право применить к ней оборотный штраф - от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей. По данным СПАРК, выручка российской «дочки» Google ООО «Гугл» в 2020 году составляла 85 млрд рублей, сообщает РБК.

Отмечается, что наказание в виде оборотных штрафов применяется к компаниям впервые.

Ранее представители Роскомнадзора отмечали, что YouTube, Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, пропагандирующие употребление наркотических средств, демонстрирующие места реализации самодельного оружия, опасное отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии) и др.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2021, 23:33
    Гость: Зануда

    Отключат ли в ответ злобные гуглисты в РФ ОС «Андроид»? Невелика потеря - процент оборота, в пределах сезонных колебаний. А не отсоединить ли упомянутому Гуглю ю-тьюб в Воронеже и Питере? Народонаселение порадуется

  2. 24.12.2021, 22:55
    Гость: И.В.С.

    Такой штраф для этих барыганов - тьфу и растереть.
    Вот влупить им 7 миллиардов евро - это адекватно.

  3. 24.12.2021, 21:43
    Гость: Вячеслав

    Узнаю брата Колю! Где-то я это читал. Снова продаетесь за 30 серебрянников. Причем в валюте пиндосов. Вас этому зэки научили или жизнь?

  4. 24.12.2021, 21:00
    Гость: личный опыт

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  5. 24.12.2021, 20:58
    Гость: имя

    чиновникпм так понравилось штрафовать на пустом месте, что они решили обложить поборами не только расиян , но и забугорные компании.

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