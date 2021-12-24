Google получил в России первый оборотный штраф на 7,2 млрд рублей

16:17 24.12.2021

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района назначил оборотный штраф Google LLC (входит в холдинг Alphabet) в размере 7,221 млрд рублей за неудаление запрещенной в России информации.

Так как речь шла о повторном нарушении, согласно части 5 статьи 13.41 КоАП, суд имел право применить к ней оборотный штраф - от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей. По данным СПАРК, выручка российской «дочки» Google ООО «Гугл» в 2020 году составляла 85 млрд рублей, сообщает РБК.

Отмечается, что наказание в виде оборотных штрафов применяется к компаниям впервые.

Ранее представители Роскомнадзора отмечали, что YouTube, Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, пропагандирующие употребление наркотических средств, демонстрирующие места реализации самодельного оружия, опасное отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии) и др.