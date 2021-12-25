Новый самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет

Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу "Ростеха". Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). 

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это событие доказывает правильность выбранных решений.

"Программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — сказал он.

По словам министра, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в его создании технология обладает рядом преимуществ: она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.

К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта. 

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов.

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началась после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2021, 19:39
    Гость: Увы

    Поздно пить боржоми , если почки отвалились. Газ и нефть и то уже с трудом можно будет продавать , а уж остальное только в сладких снах. Такова цена "вставания с колен", "традиционных ценностей" ну и "суверенной..." чего то там...

  2. 25.12.2021, 19:25
    Гость: тд

    Некоторые Источники авиапроизводств .. считают что, композиты временное увлечение не имеющее серьёзных экономических и технологических перспектив(в авиапроме хаотичной рыночной невидимой руке рынка надо все планировать на десятки лет вперёд?!).... может это тонкая конкурентная борьба заставить потенциальных ее участников потратить кучу денег и тех усилий на ветер?!

  5. 25.12.2021, 19:13
    Гость: тд

    Интересно..а,какое соотношение цена качество, окупаемость проекта?Независимость от натовских технологий,, лицензий ипр.в целом? Или как...с супер пупер сверх самолёт 100?!

Все комментарии (58)
Выбор читателей
СССР
Распад СССР: как правящий класс привел к краху собственное государство
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
© KM.RU
«Происходящее в России наталкивает на теорию про народ-раба, генетически предрасположенного к вечному унижению и покорности»
«Опасные дураки» Кремля
Избранное
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
Ковидная прибыль для олигархов: Россия - полигон для китайских вакцин?
Юристы Пригожина намерены учесть замечания суда и подать новый иск к Навальному и Милову
Чиновники начинают игнорировать конституцию и указания президента
Старая иномарка или новый ВАЗ?
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
Блеск и нищета «Москвабада»
Дефицит – как много в этом слове