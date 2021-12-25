Новый самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет

11:46 25.12.2021

Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха". Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это событие доказывает правильность выбранных решений.

"Программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — сказал он.

По словам министра, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в его создании технология обладает рядом преимуществ: она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.

К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов.

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началась после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".