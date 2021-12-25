Новый самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет
Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха". Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это событие доказывает правильность выбранных решений.
"Программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — сказал он.
По словам министра, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в его создании технология обладает рядом преимуществ: она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.
К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта.
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов.
Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началась после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поздно пить боржоми , если почки отвалились. Газ и нефть и то уже с трудом можно будет продавать , а уж остальное только в сладких снах. Такова цена "вставания с колен", "традиционных ценностей" ну и "суверенной..." чего то там...
Некоторые Источники авиапроизводств .. считают что, композиты временное увлечение не имеющее серьёзных экономических и технологических перспектив(в авиапроме хаотичной рыночной невидимой руке рынка надо все планировать на десятки лет вперёд?!).... может это тонкая конкурентная борьба заставить потенциальных ее участников потратить кучу денег и тех усилий на ветер?!
Супер..Фак...?! Как назовешь так и полетит?
Твоё в этом мире .. только сопля под носом сказала бабушка внуку . ...
Интересно..а,какое соотношение цена качество, окупаемость проекта?Независимость от натовских технологий,, лицензий ипр.в целом? Или как...с супер пупер сверх самолёт 100?!