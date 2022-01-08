На Кипре обнаружили новый вариант коронавируса

19:52 8.01.2022

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи дали ему название "дельтакрон", сообщил заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. "Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - приводит слова вирусолога ТАСС.

По словам Кострикиса, у омикрон-штамма 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 - у обычных жителей. "Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, что может означать, что существует взаимосвязь между "дельтакроном" и случаями госпитализации", - заметил вирусолог.

Кострикис не исключил, что этот гибридный штамм мог еще не быть идентифицирован в других лабораториях на планете, а потому открытие кипрских ученых может представлять глобальный интерес. Он также сообщил, что результаты исследования отправлены в международную базу данных GISAID, которая сделает их доступными для мирового научного сообщества. Кипрский вирусолог добавил, что пока трудно делать прогнозы, способен ли "дельтакрон" вытеснить штаммы "дельта" и "омикрон".

Министр здравоохранения Республики Кипр Михалис Хаджипанделас воздал должное открытию, сделанному сотрудниками Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета.

"Новаторские исследования и открытия команды доктора Кострикиса заставляют нас гордиться нашими учеными, поскольку данное исследование выводит Кипр на международную карту, когда дело касается вопросов, связанных со здоровьем", - сказал глава Минздрава.

Хаджипанделас также дал понять, что появление, предположительно, нового штамма коронавируса не должно быть предметом большой тревоги, так как данная вариация представляет собой гибрид двух мутаций коронавируса, которые уже присутствуют на Кипре.