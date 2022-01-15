Что такое прокси-сервер и для чего его используют

Прокси-серверы выступают в качестве промежуточного звена между пользователем и конечным сервисом, на который нужно перейти (сайт, онлайн приложение и так далее). Таким образом меняется ваш IP-адрес, что позволяет сохранить анонимность и значительно расширить собственные возможности.

Прокси — многофункциональный инструмент, который используют для решения различных задач. О некоторых из них мы поговорим в рамках данной статьи.

Прокси для торговых площадок

Смена IP потребуется для эффективного решения таких задач:

  1. Приобретение товаров, недоступных на Amazon, Ebay и т.д. для вашего государства.
  2. Защита личных, в том числе платежных, данных.
  3. Создание нескольких аккаунтов, чтобы в будущем, например многократно пользоваться одноразовой скидкой.

Как правило, для подобных задач достаточно серверных прокси IPv4, которые позволяют работать с несколькими аккаунтами, не оставляя следов. В отдельных случаях могут потребоваться резидентские прокси, которые делают вас в глазах системы неотличимым от резидента той страны, которым вы хотите стать.

Если вам нужно купить прокси для Amazon и и других торговых площадок, рекомендуем воспользоваться сайтом proxys.io. 

Прокси для парсинга

Парсинг — очень значимый аспект SEO оптимизации, но выполняя его, вы неизбежно сталкиваетесь со сложностями. Если будет обнаружено большое количество запросов с одного IP-адреса, блокировка случится практически неизбежно. Прокси необходимы для того, чтобы постоянно менять адрес и не столкнуться с санкциями. Польза от применения прокси-серверов при парсинге выражена в следующем:

  1. Эффективный обход любых запретов по IP.
  2. Отправка запросов с указанием желаемого региона.
  3. Комфортная работа без ввода капчи.

Для парсинга чаще всего используют мобильные прокси, которые предоставляют большой пул IP-адресов. Это позволяет делать запросы с огромной скоростью без риска получить бан.

Прокси для работы с соцсетями

Социальные сети отслеживают своих пользователей по айпи. Если с определенного IP-адреса наблюдается подозрительная активность, например посещение нескольких аккаунтов одновременно или их массовая регистрация, пользователь может получить бан. Для обхода подобных ограничений нужно использовать прокси и желательно с 1 прокси заходить на 1-2 аккаунта, не больше.

Платные и бесплатные прокси

Выбор прокси — очень важная часть, от которой в полной мере зависит анонимность пользователя. Самый сложный выбор предстоит, когда нужно выбрать платные или бесплатные прокси. Разберемся, в каких случаях подходит каждый из этих вариантов.

Платные (индивидуальные) прокси

  1. Гарантируют уникальность предоставленного IP-адреса и отсутствие его в «черных» базах.
  2. Обеспечивают оптимальный пинг, обеспечивающий комфортную работу.
  3. Не создают проблем и сбоев при подключении.
  4. Поддерживают отличную скорость.

Такие прокси используют для самых серьезных задач. Например, для мультиаккаунтинга в социальных сетях и БК, где требуется максимальная анонимность. 

Бесплатные (общедоступные) прокси

Использование данных прокси влечет за собой серьезные риски. 

Такие инструменты для смены IP отличаются массой значимых недостатков. Наиболее заметными являются:

  1. Значительные риски, связанные с тем, что через бесплатные прокси проходит большое количество сомнительных запросов.
  2. Неизбежные блокировки и прочие санкции, сводящие на нет любой смысл в смене IP.

Бесплатные прокси тоже допустимы к использованию, но только в одноразовых задачах. Например, когда нужно единожды получить доступ к ресурсу, который закрыт для вашего IP. В долгосрочной перспективе бесплатные прокси приводят к проблемам, которые мы рассмотрели выше.

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