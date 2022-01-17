Мэрия Москвы закупила продукты Microsoft на 25,8 млн рублей

Мэрия Москвы

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) закупил продукты Microsoft для 24 образовательных учреждений города на 25,8 млн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.

В обосновании невозможности закупить отечественное ПО в тендерной документации написано, что в реестре российского ПО нет программ соответствующего класса, удовлетворяющих потребностям госзаказчика.

Отечественные разработчики считают это грубым нарушением на фоне усиленных правительственных программ по переходу на российское ПО и указаний президента по переходу на отечественные решения. В частности, глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) Илья Массух подготовил обращение в мэрию, Минцифры, Минпросвещения и Федеральную антимонопольную службу  с просьбой отменить закупку ДИТ. Он утверждает, что у российских поставщиков есть "конкурентные решения", схожие по характеристикам с приобретаемым ПО иностранного происхождения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2022, 15:04
    Гость: Иван Иваныч

    Народ. Кого действительно интересует эта тема, зайдите на сообщество в ВК " "Эльбрус русский процессор", и в телеграмме Макс Горшенин.

  2. 17.01.2022, 15:02
    Гость: Иван Иваныч

    Доля российского ПО выросла до 35 проц. Лет пять назад немыслимая цифра. А мэрию к ногтю.

  3. 17.01.2022, 14:51
    Гость: Скептик

    А что, объявить американские законы об охране авторских прав на территории РФ слабо?

  4. 17.01.2022, 14:06
    Гость: член КПСС

    Собянин самый большой патриот страны! Если поручить Сколково то обойдется в миллиард, Чубайс молодец!

  5. 17.01.2022, 13:57
    Гость: Достойный

    результат создания цифровой прибыльной отрасли РФ волосатой рукой рыночных сношений за 35 лет. )))

Все комментарии (8)
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