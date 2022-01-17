Мэрия Москвы закупила продукты Microsoft на 25,8 млн рублей

13:05 17.01.2022

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) закупил продукты Microsoft для 24 образовательных учреждений города на 25,8 млн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.

В обосновании невозможности закупить отечественное ПО в тендерной документации написано, что в реестре российского ПО нет программ соответствующего класса, удовлетворяющих потребностям госзаказчика.

Отечественные разработчики считают это грубым нарушением на фоне усиленных правительственных программ по переходу на российское ПО и указаний президента по переходу на отечественные решения. В частности, глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) Илья Массух подготовил обращение в мэрию, Минцифры, Минпросвещения и Федеральную антимонопольную службу с просьбой отменить закупку ДИТ. Он утверждает, что у российских поставщиков есть "конкурентные решения", схожие по характеристикам с приобретаемым ПО иностранного происхождения.