СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых

07:55 31.01.2022

Следственный комитет РФ подтвердил подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном на Первом канале.

По ее словам, данный вывод сделан по итогам результатов проведенной следствием экспертизы.

"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — пояснила Молодцова.

Следствие также окончательно подтвердило, что все члены царской семьи Романовых были расстреляны в одно время. Следствие изучило параметры помещения, где расстреляли Романовых и их приближенных, и восстановило расстановку всех находившихся в нем на момент события людей. Схема была составлена в том числе на основе показаний Григория Никулина — одного из палачей.

В результате удалось опровергнуть мнение некоторых исследователей, согласно которому в небольшой комнате не смогли бы поместиться 11 человек вместе с членами расстрельной команды.

Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).