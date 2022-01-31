СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
Следственный комитет РФ подтвердил подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном на Первом канале.
По ее словам, данный вывод сделан по итогам результатов проведенной следствием экспертизы.
"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — пояснила Молодцова.
Следствие также окончательно подтвердило, что все члены царской семьи Романовых были расстреляны в одно время. Следствие изучило параметры помещения, где расстреляли Романовых и их приближенных, и восстановило расстановку всех находившихся в нем на момент события людей. Схема была составлена в том числе на основе показаний Григория Никулина — одного из палачей.
В результате удалось опровергнуть мнение некоторых исследователей, согласно которому в небольшой комнате не смогли бы поместиться 11 человек вместе с членами расстрельной команды.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
Комментарии читателей Оставить комментарий
когда революционеры по суду расстреливают это плохо,а когда царские перевороты с убийством или отравлением это нормально.Или когда женщину в живот берцем это нормально,а когда в полицию бумажным стаканчиком это плохо.Кто разрушил дом Ипатьева и в какой должности?
Тягомотина с расстрелом царя и его семьи тянется уже больше 30 лет и никто не хочет включить мозги,подумать логично и прийти к истине. Во-первых не расстреляли,а казнили по приговору военного трибунала.Расстреливают без следствия и суда,например немцы в годы ВОВ и фанатики исламисты сейчас,а в "цивилизованных" странах как США и КНР судят и казнят по приговору. Во-вторых нужно задать несколько простых вопросов и найти на них правильные ответы,то тогда все станет ясно.
После революции бывший царь был арестован,сторонники монархии и царя были отодвинуты от власти и от денег и поэтому большевикам не представляли опасности,а точнее он им вначале просто не был интересен. Главным врагом Ленина и большевиков была свергнутая власть буржуазии и стоящие за ней силы,в основном сионисты,имеющие деньги,много сторонников и поддержку Запада в лице премьера Керенского,генералов и офицеров царской армии,промышленников,банкиров,купцов и прочих классовых врагов.Это главное. Новая пролетарская власть боролась именно с ними и даже с бывшими своими сторонниками,а на полутруп царя ими было наплевать.Новая власть вначале была очень гуманна и смотрела на мир через розовые очки и поэтому в первые годы советской власти многие ее враги были отпущены на свободу и за границу включая и Керенского.Но покушение сионистки на Ленина и начало гражданской войны все расставила по местам и если ты не убьешь врага первым,то он убьет тебя.Вот жестокая правда и казнь бывшего царя с семьей была неизбежна и необходима.
Бастыркин хочет платить и каяться перед еврейско-грузинским "наследником" Гошей? А кто ему вообще разрешил это делать?
уехал в Англию и отрекся? сказки для детей. Да такие дураки вам Романовы отрекаться от престола. Никому был не нужен,но в Англию уехал.Вы сами себе противоречите.Значит лжете. Золото его нужно было ФРС.
Он был царем,так как ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ института отречения. Нету ни ни одного подлинного документа об отречении царя ,что ты врешь? Оставь эту это ложь прозомбированным зомбоящиком. Было он ее царем на тот момент и историки это доказали.