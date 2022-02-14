Что такое DLP-система?
Существуют определенные системы, способные предотвратить вторжение хакеров и усилить безопасность веб-ресурса. Одной из таких систем является DLP для банков. В этой статье мы поговорим, что такое DLP и как они работают.
Что такое DLP?
Под DLP-системой подразумевается программный продукт, который защищает организацию от утечки конфиденциальной и коммерческой информации. В переводе c английского языке, DLP (Data Leak Prevention) – это буквально «предотвращение утечек данных.
Механизм действия DLP-систем
Так как DLP-система создана для предотвращения утечек секретных данных, то она в первую очередь имеет встроенные механизмы для того чтобы определять разные степени защищенности документации, которая была обнаружена при перехвате трафика.
Существуют два наиболее популярных способа:
1) Анализ специализированных маркеров в документе
2) Анализ информации, содержащейся в документе
Сейчас более востребован второй способ, так как он менее восприимчив к различного рода модификациям, которые вносятся в документацию до момента отправки, а также с его помощью можно с легкостью увеличить численность документов с повышенной конфиденциальностью, с помощью которых работает система.
Другие функции DLP-систем
К неосновным функция DLP можно отнести следующие задачи:
• контроль действия персонала (наблюдение за использованием рабочего времени и рабочих ресурсов подчинёнными);
• контролирование и предотвращение правомерной деятельности сотрудников (печать фальшивой документации и другое);
• обнаружение сотрудников, отправляющих свои резюме в сторонние организации, для поиска кадров на свободные вакансии;
• мониторинг общения сотрудников с целью выявления «подковерной» борьбы, которая может навредить организации;
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