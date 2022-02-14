Что такое DLP-система?

19:41 14.02.2022

В связи с глобальной цифровизацией огромного количества сфер жизнедеятельности человека, вопрос кибербезопасности стоит очень остро.

Существуют определенные системы, способные предотвратить вторжение хакеров и усилить безопасность веб-ресурса. Одной из таких систем является DLP для банков. В этой статье мы поговорим, что такое DLP и как они работают.

Что такое DLP?

Под DLP-системой подразумевается программный продукт, который защищает организацию от утечки конфиденциальной и коммерческой информации. В переводе c английского языке, DLP (Data Leak Prevention) – это буквально «предотвращение утечек данных.

Механизм действия DLP-систем

Так как DLP-система создана для предотвращения утечек секретных данных, то она в первую очередь имеет встроенные механизмы для того чтобы определять разные степени защищенности документации, которая была обнаружена при перехвате трафика.

Существуют два наиболее популярных способа:

1) Анализ специализированных маркеров в документе

2) Анализ информации, содержащейся в документе

Сейчас более востребован второй способ, так как он менее восприимчив к различного рода модификациям, которые вносятся в документацию до момента отправки, а также с его помощью можно с легкостью увеличить численность документов с повышенной конфиденциальностью, с помощью которых работает система.

Другие функции DLP-систем

К неосновным функция DLP можно отнести следующие задачи:

• контроль действия персонала (наблюдение за использованием рабочего времени и рабочих ресурсов подчинёнными);

• контролирование и предотвращение правомерной деятельности сотрудников (печать фальшивой документации и другое);

• обнаружение сотрудников, отправляющих свои резюме в сторонние организации, для поиска кадров на свободные вакансии;

• мониторинг общения сотрудников с целью выявления «подковерной» борьбы, которая может навредить организации;