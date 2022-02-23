Преимущества SMS-рассылки. Коротко о главном

20:53 23.02.2022

Казалось бы, на данный момент существует огромное количество seo-инструментов, способных добиться положительного эффекта в сфере продвижения какого-либо бизнеса.

Несмотря на массовый переход на рельсы социальных сетей и мессенджеров, смс-рассылка – универсальный инструмент, который пользуется популярностью до сих пор. В этой статье мы поговорим про ТОП-сервисов рассылок смс, который возглавит eSputnik.

Почему до сих пор актуальна sms-рассылка?

На самом деле, sms-рассылка в период пандемии стала еще более востребованной, чем раньше. Для большей убедительности, продемонстрируем общие статистические факты. Итак, более пяти миллиардов (5,22) человек пользуется сотовыми телефонами с выходом в Интернет – это шестьдесят семь процентов населения Земли. Самый популярный на сегодня мессенджер – WhatsApp – количество пользователей насчитывается в районе двух миллиардов людей. Предположим, вы захотели сделать массовую рассылку – в данном мессенджере вы не сможете предпринять такую попытку, так как ваш аккаунт будет заблокирован. Отсюда вывод – не все мессенджеры допускают возможность массово рассылать сообщения, поэтому, если вы хотите продвигать бизнес и привлекать большее количество людей, стоит в обязательном порядке рассмотреть смс-рассылки.

Положительные аспекты рассылки с помощью SMS

Ниже будут представлены преимущества смс, как способа рассылки сообщений:

1. SMS-сообщениям доверяют люди. Скорее всего, вы не будете получать сообщения, пока не зарегистрируетесь на каком-либо портале при помощи номера телефона и не дадите согласия на рассылку. Таким образом, смски отправляются только заинтересованным клиентам, поэтому они вызывают доверие;

2. Рассылка сообщение происходит мгновенно – эффект достигается путем внедрения в процесс мощных компьютерных систем, отправляющих колоссальный объем смс-сообщений за миллисекунды;

3. Рассылая смс-сообщения, вы сможете получить обратную клиентскую связь;

4. Существует огромное количество бесплатных сервисов рассылки sms. Даже если по какой-то причине ни один бесплатный сервис вам не будет подходить, стоимость платных услуг невысока по сравнению с другими рекламными кампаниями;

5. Вы сможете контролировать рассылку, ведь:

• Используется адресная технология рассылки;

• Современные технологии позволяют отслеживать путь сообщения от «А» (отправка) до «Я» (получение абонентом).

6. Смс-рассылка подразумевает наличие большого выбора рекламных форматов.

ТОП-3 сервиса по рассылке SMS

1. eSputnik. Платформа eSputnik специализируется на автоматизации маркетинговых кампаний и позволяет запускать рассылки путем использования E-mail, SMS, Viber, Web Push. К основным плюсам можно отнести возможность использовать редактор шаблонов писем, который позволяет пользователям быстро создавать интересные и привлекающие письма для массовых рассылок.

2. SendPulse – сервис по отправке сообщений в более чем двести стран и тысяче опараторам. Можно пользоваться бесплатными функциями: настройка автоматизации, контролирование подписки по сбору данных телефонов, загрузка собственной базы телефонных номеров.

3. СМС-дисконт – является одной из самых дешевых платформ для рассылки сообщений. В подарок вы получаете бесплатный демо-период – тридцать дней пользования.



