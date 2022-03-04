Microsoft остановила продажу товаров и предоставление услуг в России

19:20 4.03.2022

Компания Microsoft приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России. По словам представителей компании, это связано со спецоперацией России на Украине.

«Объявляем сегодня, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы находимся в тесной координации с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в связи с санкциями», - цитирует РБК слова президента и вице-председателя компании Брэда Смита.

При Смит считает, что действия России являются неоправданными и незаконными. По его словам, Microsoft помогает Украине, в частности в борьбе с кибератаками.