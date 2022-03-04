Microsoft остановила продажу товаров и предоставление услуг в России
Компания Microsoft приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России. По словам представителей компании, это связано со спецоперацией России на Украине.
«Объявляем сегодня, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы находимся в тесной координации с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливаем многие направления нашего бизнеса в России в связи с санкциями», - цитирует РБК слова президента и вице-председателя компании Брэда Смита.
При Смит считает, что действия России являются неоправданными и незаконными. По его словам, Microsoft помогает Украине, в частности в борьбе с кибератаками.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Смотрит вся "цивильна Украiна", только в нем "Украинский лётчик-ас оказался компьютерным симулятором"
Мне вообще прикольно, как они работают. У меня в Гугле внизу стоит страна Япония, а сразу под ней указан мой украинский адрес с пометкой "дом". Ну по логике, если программа знает моё точное местоположение, так почему она воспринимает меня за японку. В смысле мухи должны быть отдельно, а котлеты отдельно. Хотя конкретно сейчас, когда я пишу комментарий на этом планшете, она все-таки воспринимает меня как украинку, но при этом никак не реагирует на это. В смысле в Украине закрыт доступ на этот сайт. Но если очень надо, то получается, что можно. Знаете, если бы это было не военное время, то у меня могла бы возникнуть мысль, что спецслужбы за мной следят. Но в связи с тем, что идёт война, то зачем тогда такие сложности - они могли бы меня и так пристрелить без суда и следствия. А поскольку меня никто не трогает, но доступ мне почему-то открыт, не смотря даже на запрет. В связи с этим очень бы хотелось узнать, а чего им от меня надо...
Больше поливины копий продуктов ms ломаные.
Никто не заметит ухода его с рынка.
Так что диванный аналитег - это ты))
винде 95, так что всего хватит.
У тебя тяму не хватит быть на их месте, аналитик мамкин :)