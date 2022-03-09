«Роскосмос» выведет на орбиту российские частные спутники
«Роскосмос» при помощи ракеты «Союз-2» запустит десятки спутников российских частных конструкторских бюро и стартапов. При этом отмечается, что сделано это будет практически безвозмездно.
«До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители “Союз-2”, выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb», - написал в телеграм-канале руководитель ведомства Дмитрий Рогозин.
Он также отметил, что данное решение является беспрецедентной поддержкой частных компаний, которым также предоставят доступ «к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения».
Напомним, 5 марта должен был состояться запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками. При этом Рогозин потребовал гарантий, что данные аппараты не будут использоваться в военных целях. Также он призвал правительство Великобритании продать свою долю и выйти из числа акционеров OneWeb. Данные условия выполнены не были, в итоге запуск отменили.
Комментарии читателей Оставить комментарий
маск повторет советскую космонавтику его корабли на на корабли Лозино лозинского похожи.
Советская космонавтика так и осталась советской. Благодаря ей у РФ ещё хоть что-то летает в космос. Точнее летало
Маск пытается повторить то, от чего отказалась Советская космонавтика еще в конце шестидесятых. Так что наши "маски" - это уже устаревший товар. Маск - это не будущее, это прошлое.
У нас эти уши торчат ото всюду. Они за половиной Кремля торчат.
Ага, поставили на сайт DDOS защиту, а реально ддосят этот сайт изнутри алюминиевые на всю голову граждане несуществующей ныне "украины".