«Роскосмос» выведет на орбиту российские частные спутники

13:37 9.03.2022

«Роскосмос» при помощи ракеты «Союз-2» запустит десятки спутников российских частных конструкторских бюро и стартапов. При этом отмечается, что сделано это будет практически безвозмездно.

«До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители “Союз-2”, выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb», - написал в телеграм-канале руководитель ведомства Дмитрий Рогозин.

Он также отметил, что данное решение является беспрецедентной поддержкой частных компаний, которым также предоставят доступ «к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения».

Напомним, 5 марта должен был состояться запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками. При этом Рогозин потребовал гарантий, что данные аппараты не будут использоваться в военных целях. Также он призвал правительство Великобритании продать свою долю и выйти из числа акционеров OneWeb. Данные условия выполнены не были, в итоге запуск отменили.