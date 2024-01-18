Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

10:25 18.01.2024

Группа международных ученых под руководством исследователей из Кембриджского университета обнаружила "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр.

Как говорится в исследовании, с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" была зафиксирована черная дыра, которая возникла, предположительно, более 13 миллиардов лет назад. Она на 40 миллионов лет "старше" рекордсменки, обнаруженной в ноябре 2023 года. Отмечается, что ее массивность ставит под вопрос ранее распространенные предположения о формировании и росте черных дыр.

"Если бы она росла ожидаемым образом, недавно обнаруженной черной дыре потребовалось бы около миллиарда лет, чтобы достичь наблюдаемого размера. Однако Вселенной еще не исполнилось миллиарда лет, когда была выявлена эта черная дыра", - пишут ученые.

В частности, по мнению исследователей, находка позволяет предполагать, что некоторые черные дыры могут уже "рождаться" большими или могут поглащать материю гораздо быстрее, чем это считалось ранее. Так, обнаруженная черная дыра "крайне энергично" поглощает материю из галактики, в которой она находится, чем, скорее всего, наносит вред ее развитию.