Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр
Группа международных ученых под руководством исследователей из Кембриджского университета обнаружила "самую старую" из когда-либо наблюдаемых черных дыр.
Как говорится в исследовании, с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" была зафиксирована черная дыра, которая возникла, предположительно, более 13 миллиардов лет назад. Она на 40 миллионов лет "старше" рекордсменки, обнаруженной в ноябре 2023 года. Отмечается, что ее массивность ставит под вопрос ранее распространенные предположения о формировании и росте черных дыр.
"Если бы она росла ожидаемым образом, недавно обнаруженной черной дыре потребовалось бы около миллиарда лет, чтобы достичь наблюдаемого размера. Однако Вселенной еще не исполнилось миллиарда лет, когда была выявлена эта черная дыра", - пишут ученые.
В частности, по мнению исследователей, находка позволяет предполагать, что некоторые черные дыры могут уже "рождаться" большими или могут поглащать материю гораздо быстрее, чем это считалось ранее. Так, обнаруженная черная дыра "крайне энергично" поглощает материю из галактики, в которой она находится, чем, скорее всего, наносит вред ее развитию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дыры поглощают политиков. С апетитом. Надо Маска попросить создать такой челнок для политиков - маршрут "Земля-Чернодырск"
бери выше!
Изначально статья была про содержание чиновников, пенсионный фонд, ОМС и т.п. "черные дыры"
Согласен. Большой взрыв это муть . Здесь просто его приняли за основу как отправная точка происходящего - что бы уже изучать
Мало того я разделяю мысль о том что БВ - не было. Космическая пыль не причем.Она лишь в областях каких то и все
Что то другое было .
Трансформация скорее всего из другой материи, в материю уже с нашими элементами
Какие процессы при этом - драйвер трансформации - на мой взгляд - гравитация и если хотите разница во времени в этом процессе. Сама разница . Она же вместе с этим и задает скорость и направление - отсюда и уже таблица Менделеева. (наш космос)
Не путешествие во времени) ))))))))))
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Согласно этому и наш мир потом трансформируется - скажем через 1 миллиард лет. Почему 1 лярд ))))) Да везде 12-13 лярд лет - так что нам осталось в том виде в которым мы сейчас и для космосо в котором мы живем - 1 лярд лет
Фантастика - Гипотеза - Исследование - Открытие - Использование.
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Это касается и экономики. Не только техники и вещей. Экономическая фантастика - есть и такой жанр
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Без Фантастики. Палка - копалка как и 600 тыс лет назад и без огня