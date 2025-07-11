Россия и Белоруссия хотят создать ИИ на основе «традиционных ценностей»
Россия и Белоруссия создадут собственную нейросеть, основанную на традиционных ценностях, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Он также заявил, что недавно «один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма».
«Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию», — приводит его слова RTVI.
Сейчас, заявил Глазьев, молодежь двух государств пользуется «в основном иностранными чатами ИИ — американскими, китайскими», отметив, что чат-боты в обоих случаях отличаются. Однако, продолжил он, нужно понимать, что людям не стоит полностью доверять таким разработкам, потому что в этом случае они «подвергают свое сознание манипуляции».
«Я знаю людей, которые просто живут с искусственным интеллектом, творят свои статьи, монографии, опираясь полностью на помощь ИИ. Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма. Так что надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ, это не сразу видно», — рассказал Глазьев.
Госсекретарь Союзного государства, вероятно, имеет в виду скандал с чат-ботом Grok, который был разработан компанией xAI, принадлежащей Илону Маску. В общении с пользователями Grok называл себя «Меха-Гитлером», хвалил Адольфа Гитлера, критиковал политику России и выступал с антисемитскими заявлениями. Некоторые пользователи обращали внимание, что нейросеть нередко пытается ориентироваться в своих ответах на заявления Маска. Разработчики бота утверждали, что в курсе ситуации и работают над решением проблем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это что ли "Домовенка Кузю"?
есчо традиционнее??
хм
...а! - "Гельминтопейса Ветхожопого", - понял
ну, это нормально
ИИ с момента своего появления имеет функцию зомбирования так как он является частью информационного пространства которая состоит из блоков конкурирующих между собой фактов ангажированных людьми имеющих разные позиции по ним.
ИИ просто это информационный блок где собраны вопросы и ответы по известным на ДАННЫЙ МОМЕНТ фактам и она может оперировать, то есть их сортировать и давать ответ, только то что сегодня известно науке и статистике. ИИ никогда не сможет творить новое так как она застывший механизм, а поэтому развитие (накопление информации) ИИ происходило и происходит только по мере прогресса человечества в научном познание окружающей природы и самого человека.
Сегодня ИИ есть информационное оружие используемое в идеологической войне за сферу влияния, в конкурентной борьбе цивилизаций, в борьбе между отжившим старым и прогрессом,а даже в классовой борьбе между трудом и капиталом. Попытка РФ и РБ создать собственную нейросеть, то есть чать-бот на основе ИИ нужная инициатива, но все будет зависеть от того сколько там будет правды и столько лжи. В том что она будет ангажированной интересами РФ и РБ никто не сомневается.
атомная и авиационная белоруссия станет еще и интеллектуальной.
В итоге у них останется всего три "ценности" которые они будут прославлять:
1."Память первого президента России" (ещё бы, это для них как 1945г для Сталина)
2.Темнейший Патриций у нас (это вообще ценность вне конкуренции, он нашо усё)
3.Батька в Минске
Остальное- второстепенные ценности.
Полностью поддерживаю!