22:09 11.07.2025

Россия и Белоруссия создадут собственную нейросеть, основанную на традиционных ценностях, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Он также заявил, что недавно «один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма».

«Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию», — приводит его слова RTVI.

Сейчас, заявил Глазьев, молодежь двух государств пользуется «в основном иностранными чатами ИИ — американскими, китайскими», отметив, что чат-боты в обоих случаях отличаются. Однако, продолжил он, нужно понимать, что людям не стоит полностью доверять таким разработкам, потому что в этом случае они «подвергают свое сознание манипуляции».

«Я знаю людей, которые просто живут с искусственным интеллектом, творят свои статьи, монографии, опираясь полностью на помощь ИИ. Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма. Так что надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ, это не сразу видно», — рассказал Глазьев.

Госсекретарь Союзного государства, вероятно, имеет в виду скандал с чат-ботом Grok, который был разработан компанией xAI, принадлежащей Илону Маску. В общении с пользователями Grok называл себя «Меха-Гитлером», хвалил Адольфа Гитлера, критиковал политику России и выступал с антисемитскими заявлениями. Некоторые пользователи обращали внимание, что нейросеть нередко пытается ориентироваться в своих ответах на заявления Маска. Разработчики бота утверждали, что в курсе ситуации и работают над решением проблем.