Минцифры назвало сервисы, которые будут доступны в периоды ограничений
В список онлайн-платформ, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, заявили в Минцифры. Операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме.
"Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ", - цитирует ТАСС сообщение министерства.
Техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, уже разработано. В Минцифры добавили, что список "будет оперативно пополняться".
эта минцифра не будет ликвидирована, она будет вводить новые ограничения: ютуь, впн, мессенджеры... В этом смысл его существования - цензура.
Умные давно уже обзавелись и не одной еденицей.
Длительность периода ограничий почему-то не указали.
Всё кто поумнее давно уже всё прикупили. Те кто ещё поумнее, давно уже в западной Европе.
на всякий случай надо срочно прикупить кроссовок, джинсов, туалетной бумаги, соли, спичек и керосина.