Минцифры назвало сервисы, которые будут доступны в периоды ограничений

14:41 5.09.2025

В список онлайн-платформ, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, заявили в Минцифры. Операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме.

"Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, уже разработано. В Минцифры добавили, что список "будет оперативно пополняться".