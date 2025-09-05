Минцифры назвало сервисы, которые будут доступны в периоды ограничений

В список онлайн-платформ, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, заявили в Минцифры. Операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме.

"Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, уже разработано. В Минцифры добавили, что список "будет оперативно пополняться".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.09.2025, 20:08
    Гость: Пока

    эта минцифра не будет ликвидирована, она будет вводить новые ограничения: ютуь, впн, мессенджеры... В этом смысл его существования - цензура.

  4. 05.09.2025, 17:38
    Гость: Stix

    Всё кто поумнее давно уже всё прикупили. Те кто ещё поумнее, давно уже в западной Европе.

  5. 05.09.2025, 17:00
    Гость: личный опыт

    на всякий случай надо срочно прикупить кроссовок, джинсов, туалетной бумаги, соли, спичек и керосина.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия
Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН
Трамп попросил Си передать привет Путину и Киму и заявил о заговоре
Поедание насекомых как прелюдия к «дивному новому миру»
Избранное
«Большинство граждан России сожалеют о разделе страны и хотят ее воссоединения. Но не верят в его возможность»
«Основы исламизации в Афганистане заложили не талибы. Его заложили Горбачев и ставший в этом отношении его марионеткой Наджибулла»
QUEENtet Сергея Мазаева, 6 мая, «Академ Джаз Клуб»
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
Биртман «Джеки Чан» (интернет-сингл)
negative zero feat. Ненавижу Макса «Дай мне яд»
Незабываемый четверг! «Блиц» (интернет-сингл)
«Ол инклюзив» для мигрантов: новые власти Германии раздадут паспорта всем желающим из Африки и Азии
The Крыша «Крыша аффекта» (CD + медиатор)
Паническая атака «Основы любви и промышленной безопасности»
Лидер «Пилота» рассказал в Твери о православном батюшке с даром сибирского панка
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации