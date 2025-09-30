"Россия вошла в тройку стран с самым доступным интернетом"

10:26 30.09.2025

Россия заняла второе место среди крупнейших экономик мира по уровню доступности домашнего интернета, пишет РИА Новости на основе данных Росстата и международной статистики.

Самым дешёвым оказался интернет в Индии — около 7,7 доллара в месяц. В России средняя абонентская плата составляет 693 рубля, или примерно 8,7 доллара. На третьей позиции оказалась Румыния, где интернет обходится в 9,8 доллара.

В десятку стран с минимальными расходами на связь вошли также Китай (11,3 доллара), Узбекистан (11,5), Киргизия (11,7), Казахстан (12,7), Турция (13,8), Болгария (14,6) и Литва (16,5). Замкнула первую пятнадцатку Польша с показателем 17,2 доллара.

Самым дорогим интернет оказался в США (72,1 доллара), Канаде (61,7) и Люксембурге (59,1). В топ стран с высокой стоимостью также вошли Бельгия, Ирландия, Австралия, Германия, Нидерланды, Португалия и Великобритания.

При этом нагрузка на бюджет граждан различается: интернет «съедает» самую большую долю доходов в Бразилии (4,1%), Мексике (3,8%) и Аргентине (3,65%). Минимальные расходы зафиксированы в России (0,67%), Румынии (0,9%) и Южной Корее (0,97%).