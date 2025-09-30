МТС запустил сервис автоматической записи телефонных разговоров
МТС представил новый сервис «Интеллектуальная запись разговоров», позволяющий абонентам автоматически фиксировать входящие и исходящие звонки. Как уточнили в компании, услуга работает на любых смартфонах и кнопочных телефонах, а также поддерживает звонки между абонентами разных операторов.
Записи сохраняются в приложении «Мой МТС», где их можно прослушивать, удалять и при необходимости получать текстовую расшифровку. По словам вице-президента по розничному бизнесу МТС Юрия Нефедова, решение расширило линейку голосовых сервисов VoiceTech и ориентировано на тех, кто ценит удобство и время.
Опрос, проведённый оператором, показал, что более половины абонентов фиксируют ключевые моменты разговоров в заметках — как электронных, так и рукописных. Новая функция избавляет от необходимости вручную делать записи, автоматически сохраняя важную информацию.
Исследование МТС также выявило гендерные и возрастные различия: 66% женщин и 57% мужчин делают заметки во время беседы, а фиксировать свои эмоции чаще склонны пользователи в возрасте 26–35 лет.
Подключить сервис можно в приложении «Мой МТС». Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 99 рублей в месяц.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот и поле для действия ИИ. С приветом.
Какой там сервис. В каждом телефоне есть диктофон. И одной из его функций должна быть запись разговоров. Некоторые телефоны это имеют с завода. Некоторые можно оснастить такой функцией, поставив стороннюю программу. Гугл после 8 андроида исключил эту возможность. Ну, при покупке надо выбирать соответствующий телефон.
Это все ерунда.Нужна запись истинных Эмоций !
И повесят, с целью безопасности и удобства, чтоб можно легко было вспомнить где был, с кем и о чем разговаривал. Разве не удобно?
как переложить на пользователя расходы на тотальную слежку за ним, а еще и выдать это за благо, нужное пользователю.