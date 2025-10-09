Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в России

14:11 9.10.2025

Распространяемая в мессенджерах информация об отключении интернета на всей территории России не соответствует действительности, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", - цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Там отметили, что "Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе", планов по отключению нет, отметили в ведомстве.

Минцифры призвало не доверять непроверенным источникам.