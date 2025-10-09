Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в России

Распространяемая в мессенджерах информация об отключении интернета на всей территории России не соответствует действительности, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", - цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Там отметили, что "Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе", планов по отключению нет, отметили в ведомстве.

Минцифры призвало не доверять непроверенным источникам.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2025, 23:06
    Гость: Бобер

    А балет "Лебединое озеро" по ТВ покажут? Или это будет какой то зацикленный камеди клаб прошлых лет? Зима кстати может быть холодной, а значит коммунальные аварии, социальное недовольство и всякое может случиться. Второй квартал 21 века потребует убрать с доски старые фигуры...

  2. 09.10.2025, 18:18
    Гость: Ну и что?

    Ну, отключат интернет, просто перестанем за него платить, но это ещё не всё, я, например, с 2012 года регулярно оплачиваю коммуналку, через интернет. Придётся, сэкономив 1000 рублей, которые я ежемесячно оплачиваю за интернет, идти в отделение сбербанка и оплачивать всё это там, однако большинство их уже давно закрылось.
    Но, имеются банкоматы, через которые можно оплачивать ЖКХ, а вы представляете, какие очереди будут к этим банкоматам? Я представляю, ибо сам в них стоял. Но и их, за последние годы, тоже стало намного меньше!
    К тому же, исчезнет сама возможность слежки за нами, а как они это переживут?
    Так что же "наше" "доблестное" правительство хочет получить от отключения интернета в России? АХЗ... Я ходил на огород, спрашивал у растения, которое всё знает, но оно злостно молчит...

  4. 09.10.2025, 17:35
    Гость: Путник

    кому объявили, где и когда, кто слышал?
    вот жулики рассылают смс, минарифметики брифинги проводит.

  5. 09.10.2025, 17:21
    Гость: Имрек

    Отключают- не отключают, а поисковик в РФ находит порядка четверти от того, что он находит на Западе, при идентичных словах запроса. Не говоря уж о блокировке ряда ресурсов.

Все комментарии (11)
