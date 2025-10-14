Microsoft завершает поддержку Windows 10

С 14 октября корпорация Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10.

Как сообщается на сайте компании, пользователям рекомендуется перейти на Windows 11, чтобы сохранить безопасность и стабильность своих устройств.

С этого дня Microsoft больше не будет выпускать обновления безопасности, исправления ошибок и предоставлять техническую поддержку для Windows 10. Хотя система продолжит работать, устройства без обновлений станут более уязвимыми к вирусам и другим угрозам.

Ранее компания объявила, что в 2026 году прекратит обновление приложений Microsoft 365 — включая Outlook, Teams, Office, OneDrive и SharePoint — на устройствах с Windows 10. Несмотря на то что базовые функции, например в Word, сохранятся, использование устаревшей системы может вызывать сбои и снижение производительности.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2025, 18:17
    Гость: Имрек

    По логике, в РФ после известных событий, вообще ни один компьютер с окнами (подключённый к интернету) работать не должен.

  3. 14.10.2025, 13:46
    Гость: саша

    спасибо разработчикам, винда10 поработала свои 10 лет, пора на покой. Я на днях сделал бесплатное обновление с вин10 на вин11 и продолжаю использовать свой старый компьютер дальше.
    Всем ворчунам в комментариях - выпейте успокоительное и переходите на отечественные операционные системыю. Вам должна быть безразлична судьба американского продукта.

  4. 14.10.2025, 13:38
    Гость: Пилот

    Помню, как было весело когда появился Win 10 его начали первыми российские хакеры распространять когда получили первую рабочую тестовую версию. Там на заставке какие-то рыбки плавали, она устанавливалась еще на старые компы под win 7 и 8 не требовалось обновлять железо. И все отлично работало только имелась временная бомба где-то через год они не стали работать. А последующие версии пошли уже требовали больше памяти и более мощные процессоры. Это просто коммерческий сговор и не честная конкуренция вынуждать под новую опрерационку менять и комп или делать серьезное обновление. Win 11 воспринимали уже без былого энтузиазма полно залипух которые только крадут личные данные и сливают в Майкрософт а то и вообще в американские спецслужбы как АНБ на прямую. В плане личной безопасности и защиты информации крайне опасная операционка. Да уже и последние версии 10 были паршивые начиная с 22 и 24г. У меня стоит старя и апдейты все отключены от них больше вреда чем пользы. Обещают скоро Win 12 выпустить, ждемс для тестирования, но не пользоватся.

Все комментарии (11)
