Microsoft завершает поддержку Windows 10
С 14 октября корпорация Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10.
Как сообщается на сайте компании, пользователям рекомендуется перейти на Windows 11, чтобы сохранить безопасность и стабильность своих устройств.
С этого дня Microsoft больше не будет выпускать обновления безопасности, исправления ошибок и предоставлять техническую поддержку для Windows 10. Хотя система продолжит работать, устройства без обновлений станут более уязвимыми к вирусам и другим угрозам.
Ранее компания объявила, что в 2026 году прекратит обновление приложений Microsoft 365 — включая Outlook, Teams, Office, OneDrive и SharePoint — на устройствах с Windows 10. Несмотря на то что базовые функции, например в Word, сохранятся, использование устаревшей системы может вызывать сбои и снижение производительности.
По логике, в РФ после известных событий, вообще ни один компьютер с окнами (подключённый к интернету) работать не должен.
Хороший предлог для покупки нового железа, что мучиться со старым?
спасибо разработчикам, винда10 поработала свои 10 лет, пора на покой. Я на днях сделал бесплатное обновление с вин10 на вин11 и продолжаю использовать свой старый компьютер дальше.
Всем ворчунам в комментариях - выпейте успокоительное и переходите на отечественные операционные системыю. Вам должна быть безразлична судьба американского продукта.
Помню, как было весело когда появился Win 10 его начали первыми российские хакеры распространять когда получили первую рабочую тестовую версию. Там на заставке какие-то рыбки плавали, она устанавливалась еще на старые компы под win 7 и 8 не требовалось обновлять железо. И все отлично работало только имелась временная бомба где-то через год они не стали работать. А последующие версии пошли уже требовали больше памяти и более мощные процессоры. Это просто коммерческий сговор и не честная конкуренция вынуждать под новую опрерационку менять и комп или делать серьезное обновление. Win 11 воспринимали уже без былого энтузиазма полно залипух которые только крадут личные данные и сливают в Майкрософт а то и вообще в американские спецслужбы как АНБ на прямую. В плане личной безопасности и защиты информации крайне опасная операционка. Да уже и последние версии 10 были паршивые начиная с 22 и 24г. У меня стоит старя и апдейты все отключены от них больше вреда чем пользы. Обещают скоро Win 12 выпустить, ждемс для тестирования, но не пользоватся.
И ХХХ с ними!