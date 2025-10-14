Microsoft завершает поддержку Windows 10

10:15 14.10.2025

С 14 октября корпорация Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10.

Как сообщается на сайте компании, пользователям рекомендуется перейти на Windows 11, чтобы сохранить безопасность и стабильность своих устройств.

С этого дня Microsoft больше не будет выпускать обновления безопасности, исправления ошибок и предоставлять техническую поддержку для Windows 10. Хотя система продолжит работать, устройства без обновлений станут более уязвимыми к вирусам и другим угрозам.

Ранее компания объявила, что в 2026 году прекратит обновление приложений Microsoft 365 — включая Outlook, Teams, Office, OneDrive и SharePoint — на устройствах с Windows 10. Несмотря на то что базовые функции, например в Word, сохранятся, использование устаревшей системы может вызывать сбои и снижение производительности.