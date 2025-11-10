Американские стартапы тайно продвигают технологии «дизайнерских детей»

08:33 10.11.2025

Ряд американских технологических компаний продолжает развивать проекты в области репродуктивной генетики — от редактирования ДНК эмбрионов до генетического прогнозирования физических и интеллектуальных характеристик будущих детей. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в отрасли.

По данным издания, десятки стартапов в США фактически действуют в «серой зоне» законодательства, обходя прямые запреты на манипуляции с человеческим геномом. Цель таких разработок — предотвращение наследственных заболеваний и, по заявлениям некоторых основателей, «улучшение» человеческих качеств, включая интеллект, физическую выносливость и даже предрасположенность к лидерству.

Одним из наиболее заметных примеров WSJ называет стартап Preventive, финансируемый генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и основателем Coinbase Брайаном Армстронгом. По данным источников, компания ведёт закрытые исследования, направленные на создание технологий, которые позволили бы родителям «выбирать» генетические параметры ребёнка и минимизировать риск наследственных патологий. Ранее Армстронг открыто заявлял, что генные технологии могут «ускорить человеческую эволюцию».

Среди других участников рынка WSJ называет компании Orchid, Genomic Prediction, Herasight и Nucleus Genomics. Эти фирмы специализируются на генетическом скрининге эмбрионов, позволяющем прогнозировать не только риск заболеваний, но и целый спектр вероятных когнитивных и поведенческих черт. По информации издания, к услугам таких сервисов якобы прибегали некоторые представители технологической элиты, включая самого Альтмана и Илона Маска, хотя официального подтверждения этому нет.

Эксперты в области биоэтики предупреждают: развитие подобных технологий без прозрачного регулирования может привести к новым формам дискриминации и даже возрождению идей евгеники — концепции «улучшения» человеческой расы. Профессор Стэнфордского университета по биоэтике Генри Грили отмечает, что попытки использовать генетическое редактирование вне строгого медицинского контекста «открывают путь к непредсказуемым социальным и этическим последствиям».

Тем временем, по данным Национальных институтов здравоохранения США (NIH), правовой статус генного редактирования в репродуктивных целях остаётся неопределённым: федеральное финансирование таких исследований запрещено, но прямого запрета на частные инициативы пока не существует. Это создаёт пространство для рискованных экспериментов — и, как считают наблюдатели, гонку за создание «дизайнерских детей», которая уже вышла за пределы научной фантастики.