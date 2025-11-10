Американские стартапы тайно продвигают технологии «дизайнерских детей»
Ряд американских технологических компаний продолжает развивать проекты в области репродуктивной генетики — от редактирования ДНК эмбрионов до генетического прогнозирования физических и интеллектуальных характеристик будущих детей. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в отрасли.
По данным издания, десятки стартапов в США фактически действуют в «серой зоне» законодательства, обходя прямые запреты на манипуляции с человеческим геномом. Цель таких разработок — предотвращение наследственных заболеваний и, по заявлениям некоторых основателей, «улучшение» человеческих качеств, включая интеллект, физическую выносливость и даже предрасположенность к лидерству.
Одним из наиболее заметных примеров WSJ называет стартап Preventive, финансируемый генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и основателем Coinbase Брайаном Армстронгом. По данным источников, компания ведёт закрытые исследования, направленные на создание технологий, которые позволили бы родителям «выбирать» генетические параметры ребёнка и минимизировать риск наследственных патологий. Ранее Армстронг открыто заявлял, что генные технологии могут «ускорить человеческую эволюцию».
Среди других участников рынка WSJ называет компании Orchid, Genomic Prediction, Herasight и Nucleus Genomics. Эти фирмы специализируются на генетическом скрининге эмбрионов, позволяющем прогнозировать не только риск заболеваний, но и целый спектр вероятных когнитивных и поведенческих черт. По информации издания, к услугам таких сервисов якобы прибегали некоторые представители технологической элиты, включая самого Альтмана и Илона Маска, хотя официального подтверждения этому нет.
Эксперты в области биоэтики предупреждают: развитие подобных технологий без прозрачного регулирования может привести к новым формам дискриминации и даже возрождению идей евгеники — концепции «улучшения» человеческой расы. Профессор Стэнфордского университета по биоэтике Генри Грили отмечает, что попытки использовать генетическое редактирование вне строгого медицинского контекста «открывают путь к непредсказуемым социальным и этическим последствиям».
Тем временем, по данным Национальных институтов здравоохранения США (NIH), правовой статус генного редактирования в репродуктивных целях остаётся неопределённым: федеральное финансирование таких исследований запрещено, но прямого запрета на частные инициативы пока не существует. Это создаёт пространство для рискованных экспериментов — и, как считают наблюдатели, гонку за создание «дизайнерских детей», которая уже вышла за пределы научной фантастики.
Конец морали - это конец человечества!. Стоит раз безнаказанно переступить черту дозволенного и дальше можно спокойно и всем ходить за эту черту. Похоже, переступили...
поэтому у нас в Калифорнии так много азиатов! Они в большинстве байороботы!
Генетически модифицированные продукты уже привели к всплеску онкологии. К чему приведут генетически модифицированные дети? К появлению детей-химер, конечно. Как долго западные недоумки будут довольствоваться лишь "улучшениями"? Как много времени пройдет прежде, чем они начнут модифицировать третью руку, или вторую голову своему "ребенку"? Скажете нет? Посмотрите на голливудских уродо-родителей, они уже массово отряжают своих мальчиков в девочек, а девочек в мальчиков. Как долго пройдет, прежде, чем они начнут пиариться на другом? А гламурные журналы будут писать о том, что: Вы знаете, что голливудская звезда заказала своему ребенку третий глаз во лбу, и ручку на ж..пе.
«Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так».
Пол Пот из Камбоджи (Кампучии) на деле практиковал евгенику идя по стопам Гитлера в области "усовершенствования" человека и притом пользовался не электронным микроскопом, а мотыгой. Однако современные пол-потовцы действуют на базе современных технологий по "усовершенствованию" человека. Одни копаются в генах, а другие, путем зомбирования через ТВ и Интернет, а также всеобщим цифровым контролем над людьми уже на практике рождают двуногую биомассу подконтрольной власти самозванных "арийцев". Поэтому евгеника не умерла и только видоизменилась.
Глупо выступать против генной инженерии так как она уже вошла в жизнь. Но только работы по моделированию генетической информации нужно поставить под твердый и конкретный контроль законами для защиты людей от их превращения в управляемых властью граждан и не только в науке, но и в государственной политике. Понятно что чем сильнее медицина, то тем меньше естественный отбор и больше рождаются дети с плохими генами от которых прежде всего страдают они сами и их родители. Работы по ликвидации "сломанных" хромосом нужно продолжать, но это нужно делать с умом соблюдая принцип "Не навреди".