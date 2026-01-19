РКН создаст механизм фильтрации интернет-трафика на основе ИИ
Роскомнадзор (РКН) намерен в 2026 году создать и внедрить систему фильтрации интернет-трафика с помощью технологий машинного обучения, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Forbes. На эти цели в ведомстве планируют направить 2,27 млрд руб., следует из плана цифровизации РКН.
По информации издания, документ уже направлен в правительственную комиссию по цифровому развитию. Согласно нему, новый механизм будет работать на базе уже действующих в сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые обеспечивают фильтрацию по технологии DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов). С их помощью уже заблокировано более 1 млн ресурсов, а также ежедневно ограничивается доступ к 5,5 тыс. новых адресов.
Как отмечают эксперты, опрошенные Forbes, машинное обучение может повысить эффективность блокировок и помочь в выявлении запрещенного контента и VPN-сервисов.
"Владельцы многих заблокированных ресурсов создают их копии (так называемые «зеркала») с другими адресами или же предпринимают иные ухищрения для обхода блокировок. Инструменты машинного обучения позволят блокировать такой контент не по интернет-адресам, а по словам, выражениям, предложениям или каким-то другим признакам. А заодно и находить тех, кто это скопировал или процитировал", — рассказал Forbes партнер Comnews Research Леонид Коник.
Кроме того, внедрение систем на основе ИИ также соответствует требованию для федеральных ведомств отчитываться по подобным проектам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А о том, кто сильнее: РКН с его шальным взглядом в непознанное или разум?
до поры.
..право на восстание становится бесспорным....
Ну,так в чем проблема ??Попробуй в Европе (и уж тем паче в Америке) квакни хоть пол-слова супротив "генеральной государственной линии русофобства и агрессии" - через 5 минут ты уже будешь разорен(если есть свой бизнес) и заперт в принуд.психушке.Восставай,кто тебе мешает,"герой с дивана" :)))
если хотят разрушать, разрушают ещё лучше. Умные потому что, панимаишььььь.....
Какой надзор??! Весь их инет технология шпионажа и колонизации Британии-США Ми6! Закрыть всю дрянь полностью и создать с нуля свою сеть, хоть старое «фидо», хоть что! Ни каких Британских «ИИ», контроля ЧИПов, что массово ставились под видом ПЦР, а теперь тайно убивают под видом болезней! Убрать всю! всю! британскую интернет дрянь, ни каких ограничений, весь Запад как на ладони, при своей полностью закрытой сети! А не наоборот! Они ограничивают и изолируют нас для Британской колонизации под управлением Ми6 под масками типа «ИИ», а не Британские террористы фашисты колонизаторы всегда в вас и всегда над вами!
За Полную Победу Над Британской Деспотией!