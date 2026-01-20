У Земли зафиксирован редкий радиационный шторм после вспышки Солнца

В околоземном пространстве зарегистрирована радиационная буря уровня S4 — подобное событие произошло впервые за два последних солнечных цикла, достигнув рекордного значения в XXI веке. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, поток солнечных протонов превысил отметку в 37 тысяч единиц, что соответствует высокому уровню радиационного воздействия. Причиной стало облако плазмы, выброшенное Солнцем после самой мощной вспышки нынешнего года, которое достигло Земли с крайне высокой скоростью.

Как уточнили специалисты, путь от точки Лагранжа L1 до планеты плазменный поток преодолел примерно за 15 минут. Это указывает на скорость порядка 1700 километров в секунду — один из наиболее быстрых показателей за последнее время.

Накануне на Солнце была зафиксирована первая в 2026 году вспышка максимального класса X с показателем X1,95. Ученые предупреждали, что выброс плазмы способен вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4 и достигнет Земли в середине дня 20 января по московскому времени.

Во второй половине дня специалисты также опубликовали данные, свидетельствующие о временном снижении скорости солнечного ветра и геомагнитной активности. Такое состояние в лаборатории охарактеризовали как «затишье перед бурей», указывая на возможное дальнейшее усиление космической погоды.

Астрономы предупреждают, что из-за шторма возможны проблемы в работе устройств на спутниках, также радиационному риску подвержены экипажи высоколетающих аппаратов. Вероятны перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение числа ошибок навигации в течение нескольких дней.

  1. 20.01.2026, 12:08
    Гость: Ааа

    Вирусы с бактериями будут самоактивироваться в организме и в окружающей среде. Они от активности Солнца и магнитных бурь, вспышек зависят очень тоже. Некоторые люди даже в изоляции, не выходя из дома никуда, заболевают от этого тем же гриппом, без прямого источника заражения. Про это ещë Гундарев писал.

