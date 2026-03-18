Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ
Минцифры опубликовало законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта в стране. Ожидается, что закон будет действовать начиная с 1 сентября 2027 года.
Согласно проекту, регулирование будет затрагивать как юридических, так и физических лиц, занимающихся разработкой ИИ. Однако закон не будет распространяться на использование ИИ в ситуациях, связанных с обороной, государственной безопасностью, чрезвычайными ситуациями и правопорядком, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, пишет РБК.
В документе также указано, что все этапы разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться исключительно на территории страны. Международное сотрудничество в области применения ИИ предлагается осуществлять через совместные научные исследования и обмен данными.
Документ вводит рамочное регулирование применения ИИ в России, сообщил РБК заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. В частности, он впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ, уточнил он.
Григоренко подчеркнул важность соблюдения баланса «между защитой интересов граждан и развитием технологий». Поэтому законопроект предусматривает установление отдельных требований «для чувствительных сфер применения искусственного интеллекта, например, в госуправлении».
ИИ в своей основе - это просто выжимка из статистики. По очень сложному алгоритму, но просто выжимка из статистики, всепланетарной.
А вот что такое "статистика" у технарей и гуманитариев - понятия диаметрально противоположные. У технарей статистика - производное от матана, у гуманитариев статистика - некий абсолют.
Вы попробуйте каждому современному ИИ задать такой вопрос: "Были американцы на Луне или нет?" Замучаетесь брэхунам мозги вправлять!!!
Судя по имеющимсчя даным они просто не понимают, что такое современный "ИИ".
Только частным ваятелям ИИ картинок и видео плевать будет на этот закон. Никто не будет маркировать свои видео и картинки. А доказать, что к созданию конкретной картинки или видео на китайских платформах причастен именно такой то человек - нереально. Это как с лицензионным Windows. В РФ наверное 5% только имели честно купленный ключ активации.
Интересно бы узнать авторство законопроекта. Ужели ещё пишут заморские хозяева и тут переводят? Али сами дозрели? Помнится, в суверенной демократии почти 90 процентов принятых законов писали различные организации врагов.