Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ

22:11 18.03.2026

Минцифры опубликовало законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта в стране. Ожидается, что закон будет действовать начиная с 1 сентября 2027 года.

Согласно проекту, регулирование будет затрагивать как юридических, так и физических лиц, занимающихся разработкой ИИ. Однако закон не будет распространяться на использование ИИ в ситуациях, связанных с обороной, государственной безопасностью, чрезвычайными ситуациями и правопорядком, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, пишет РБК.

В документе также указано, что все этапы разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться исключительно на территории страны. Международное сотрудничество в области применения ИИ предлагается осуществлять через совместные научные исследования и обмен данными.

Документ вводит рамочное регулирование применения ИИ в России, сообщил РБК заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. В частности, он впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ, уточнил он.

Григоренко подчеркнул важность соблюдения баланса «между защитой интересов граждан и развитием технологий». Поэтому законопроект предусматривает установление отдельных требований «для чувствительных сфер применения искусственного интеллекта, например, в госуправлении».