На Байконуре провели первый пуск ракеты с восстановленного стартового стола

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома Байконур. Пуск произвели со стола площадки № 31, который получил повреждения 27 ноября. Комплекс используют для российской пилотируемой программы. Отправка ракеты стала первым таким событием после восстановительных работ,пишет РИА Новости.

На ее передней части разместили логотип Недели космоса, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина. Эмблему составили из числа 65, схематичного изображения пролета корабля вокруг Земли и знаменитого "Поехали!".

Ракета уже вывела "Прогресс" на орбиту. Как ожидается, он пристыкуется к модулю "Поиск" российского сегмента МКС в 16:35 мск 24 марта.

На корабль прогрузили топливо, питьевую воду, питание, кислород, медицинские средства и необходимое для экипажа оборудование. Грузовик доставит в том числе аппаратуру для изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты потом установят снаружи станции.

