На Байконуре провели первый пуск ракеты с восстановленного стартового стола

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома Байконур. Пуск произвели со стола площадки № 31, который получил повреждения 27 ноября. Комплекс используют для российской пилотируемой программы. Отправка ракеты стала первым таким событием после восстановительных работ,пишет РИА Новости.

На ее передней части разместили логотип Недели космоса, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина. Эмблему составили из числа 65, схематичного изображения пролета корабля вокруг Земли и знаменитого "Поехали!".

Ракета уже вывела "Прогресс" на орбиту. Как ожидается, он пристыкуется к модулю "Поиск" российского сегмента МКС в 16:35 мск 24 марта.

На корабль прогрузили топливо, питьевую воду, питание, кислород, медицинские средства и необходимое для экипажа оборудование. Грузовик доставит в том числе аппаратуру для изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты потом установят снаружи станции.
 

  1. 22.03.2026, 23:18
    Гость: Летать в космос не ставкой центробанка жонглировать.

    На Прогрессе 33 не раскрылась антена и если не удастся устранить неполадку, космонавты предпримут ручную стыковку с МКС.

  3. 22.03.2026, 18:07
    Гость: Пенсионер

    Ура - батут починили!!! Теперь все наше космическое начальство будет прыгать от радости и опять пилить бюджет!

  4. 22.03.2026, 18:06
    Гость: Григорьев

    Печально. Но, к сожалению, похвастать больше нечем. Менеджеры, возглавляющие космические программы, похоже, не развивают, а убивают российский космос. Да и возможностей сейчас почти нет. Так что лучше бы помолчать про "успехи".

  5. 22.03.2026, 17:38
    Гость: Пенсионер

    Стесняюсь спросить, а "эффективные менеджеры", которые забыли закрепить блок для пуска, который упал в яму и разрушился, получили уже премии и повышение, или все таки им погрозили пальчиком, или даже наказали?!

