Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик
Телекомкомпании в середине апреля обсуждали с Минцифры возможность переноса введения платы за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц. Изначально нововведение планировалось запустить с 1 мая 2026 года, но нормативной базы под него пока нет.
По словам участников обсуждения, компании не успевают подготовиться технически: биллинговые системы сложно настроить так, чтобы в реальном времени учитывать и тарифицировать такой трафик, списывать средства и выставлять счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты, пишут "Ведомости".
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предлагал с 1 мая ввести плату за а использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным СМИ, она может составить около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт, включая VPN-трафик, который для операторов выглядит как зарубежный.
16 апреля около 20 операторов договорились временно не расширять международные каналы связи, а ряд российских сервисов начал предупреждать о возможных сбоях при включенном VPN.
У нас телефонная мафия-каморра, которых сейчас культурно наградили погонялом "Провайдэр" тоже так же сдиралли бабки - за лишний 1 гигабайт снимали $10. По видимому этой мафии показалось этого мало и они ликвидировали эту программу для бедных и пенсов и ввели "unlimited", т.е. без ограничения и подняли цены в 2-3 раза! И сейчас ежели подсчитать бабло за звонки с налогами то меньше чем 75 баксов в месяц найти можно компанию но по остаточному признаку - то есть то нет связи
❝ — Можно! Но деньги — вперёд! ❞
Максут попросил на совещании заблочить заказы с включенным ВПН или снимет бронь на окопы в новых территориях с айтишников цифросопротивленца..пусть попробует посопротивляться с кадрами 50+....операторы попросили максута дать три месяца ..интересно , а тут или - есть?
Я не пойму с кем и чем они борются, с дронами? У меня есть казахская сим карта tele 2 работает без сбоев и ютуб и все что угодно. Думаю и хохляцкие симки так же. Просто мне кажется что охамевший дед, просто подарил своему подельнику миллиарды, а теперь тот ищет оправдание для этих средств.