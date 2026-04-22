Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

Телекомкомпании в середине апреля обсуждали с Минцифры возможность переноса введения платы за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц. Изначально нововведение планировалось запустить с 1 мая 2026 года, но нормативной базы под него пока нет.

По словам участников обсуждения, компании не успевают подготовиться технически: биллинговые системы сложно настроить так, чтобы в реальном времени учитывать и тарифицировать такой трафик, списывать средства и выставлять счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты, пишут "Ведомости".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предлагал с 1 мая ввести плату за а использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным СМИ, она может составить около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт, включая VPN-трафик, который для операторов выглядит как зарубежный.

16 апреля около 20 операторов договорились временно не расширять международные каналы связи, а ряд российских сервисов начал предупреждать о возможных сбоях при включенном VPN.

  1. 22.04.2026, 15:12
    Гость: Из Калифорнии:

    У нас телефонная мафия-каморра, которых сейчас культурно наградили погонялом "Провайдэр" тоже так же сдиралли бабки - за лишний 1 гигабайт снимали $10. По видимому этой мафии показалось этого мало и они ликвидировали эту программу для бедных и пенсов и ввели "unlimited", т.е. без ограничения и подняли цены в 2-3 раза! И сейчас ежели подсчитать бабло за звонки с налогами то меньше чем 75 баксов в месяц найти можно компанию но по остаточному признаку - то есть то нет связи

  3. 22.04.2026, 14:06
    Гость: Н-ст

    Максут попросил на совещании заблочить заказы с включенным ВПН или снимет бронь на окопы в новых территориях с айтишников цифросопротивленца..пусть попробует посопротивляться с кадрами 50+....операторы попросили максута дать три месяца ..интересно , а тут или - есть?

  4. 22.04.2026, 12:38
    Гость: -1

    Я не пойму с кем и чем они борются, с дронами? У меня есть казахская сим карта tele 2 работает без сбоев и ютуб и все что угодно. Думаю и хохляцкие симки так же. Просто мне кажется что охамевший дед, просто подарил своему подельнику миллиарды, а теперь тот ищет оправдание для этих средств.

Выбор читателей
Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к большой сделке с США
«Мы в беде и опаздываем»: академик РАН Роберт Нигматулин выступил с резкой критикой управления экономикой
В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки БПЛА
Избранное
Dust Bolt «Sound & Fury»
Битва за Карабах – война нового типа?
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
«Крематорий», 6 мая, Мумий Тролль Music Bar
«Бостонское чаепитие», 7 июля, «Китайский Летчик Джао Да»
Посев «Reggae, Punk & Rock’n’Roll»
«Надвое» Тодоровского: в тисках формата. Рецензия
БезБ «Различные формы любви»
Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России
«Монгол Шуудан», Arbat 21, 1 марта
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
]]>
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации