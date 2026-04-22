Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

12:24 22.04.2026

Телекомкомпании в середине апреля обсуждали с Минцифры возможность переноса введения платы за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц. Изначально нововведение планировалось запустить с 1 мая 2026 года, но нормативной базы под него пока нет.

По словам участников обсуждения, компании не успевают подготовиться технически: биллинговые системы сложно настроить так, чтобы в реальном времени учитывать и тарифицировать такой трафик, списывать средства и выставлять счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты, пишут "Ведомости".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предлагал с 1 мая ввести плату за а использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным СМИ, она может составить около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт, включая VPN-трафик, который для операторов выглядит как зарубежный.

16 апреля около 20 операторов договорились временно не расширять международные каналы связи, а ряд российских сервисов начал предупреждать о возможных сбоях при включенном VPN.