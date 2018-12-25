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Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

12:32 25.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Российский биатлонист Антон Шипулин объявил на пресс-конференции в Москве о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщило РИА Новости.

Свою последнюю профессиональную гонку 31-летний Шипулин проведет на «Рождественской гонке» 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Антон Шипулин является чемпионом зимней Олимпиады в Сочи 2014 года и чемпионом мира по биатлону 2017 года.

Биатлонист пропустил зимние Игры в Пхенчхане 2018 года, так как не был приглашен на них Международным олимпийским комитетом.

Имя Шипулина упоминалось в числе подозреваемых в употреблении допинга, составленного полицией Австрии. Спортсмен опровергал употребление запрещенных препаратов.

Темы: Биатлон в России и в мире, Спортивные события и персоны, Чемпионат мира по биатлону
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 16:24
Гость: Екатеринбург

Всегда считал, что Шипулин не отличается стабильностью, вечный второй и типичный неудачник! Постоянно у него какие-то заморочки:то мазь не та, то снег белый, то лыжные палки короткие! Сейчас его пристроят каким-нибудь депутатом, коих у нас в госдуме- пруд пруди.
25.12.2018, 13:58
Гость: xmyr

Молодец Антон .
25.12.2018, 13:45
Гость: Пиндосы

и перопейцы предпочитают состязаться только с запасным составом олимпийской сборной РФ. Чтож, тоже не плохо.
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