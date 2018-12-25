Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

12:32

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил на пресс-конференции в Москве о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщило РИА Новости.

Свою последнюю профессиональную гонку 31-летний Шипулин проведет на «Рождественской гонке» 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Антон Шипулин является чемпионом зимней Олимпиады в Сочи 2014 года и чемпионом мира по биатлону 2017 года.

Биатлонист пропустил зимние Игры в Пхенчхане 2018 года, так как не был приглашен на них Международным олимпийским комитетом.

Имя Шипулина упоминалось в числе подозреваемых в употреблении допинга, составленного полицией Австрии. Спортсмен опровергал употребление запрещенных препаратов.