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«Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Марио Фернандеса

18:30 30.04.2019
Фото со страницы сообщества о Марио Фернандесе в Facebook

«Зенит» собирается приобрести у ЦСКА защитника Марио Фернандеса.Петербургский клуб предложил армейцам 20 миллионов евро за натурализованного бразильца, однако получил отказ.

Вели переговоры о трансфере президенты клубов – Александр Медведев и Евгений Гинер, сообщает "Советский спорт".

28-летний Фернандес является самым дорогим футболистом РПЛ по данным transfermarkt. Его стоимость оценивается в 26 млн евро.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 31 матч, забив один мяч и сделав восемь голевых передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Темы: Трансферы в мировом и российском футболе, Трансферы и контракты со спортсменами, Футбол в России
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