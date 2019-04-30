«Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Марио Фернандеса

18:30

Фото со страницы сообщества о Марио Фернандесе в Facebook

«Зенит» собирается приобрести у ЦСКА защитника Марио Фернандеса.Петербургский клуб предложил армейцам 20 миллионов евро за натурализованного бразильца, однако получил отказ.

Вели переговоры о трансфере президенты клубов – Александр Медведев и Евгений Гинер, сообщает "Советский спорт".

28-летний Фернандес является самым дорогим футболистом РПЛ по данным transfermarkt. Его стоимость оценивается в 26 млн евро.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 31 матч, забив один мяч и сделав восемь голевых передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2022 года.