Сборная России уступила Финляндии и не смогла выйти в финал чемпионата мира

18:33

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, в составе которых шайбу на 51-й минуте забросил Марко Анттила.

Позже в субботу во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, напоминает "Р-Спорт".