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Сборная России уступила Финляндии и не смогла выйти в финал чемпионата мира

18:33 25.05.2019
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, в составе которых шайбу на 51-й минуте забросил Марко Анттила.

Позже в субботу во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, напоминает "Р-Спорт".

Темы: Сборная России по хоккею, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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26.05.2019, 00:14
Гость: Может быть я неправ?

Вообще это, конечно, идиотизм - проводить чемпионат по хоккею летом. Это все равно как ложиться все позже и позже, а вставать в 12, потом в 2, потом в 6 вечера. С каждым сезоном все позже! А футбол почему-то зимой больше полюбили. Чтобы поля греть и под дождем играть. Идиоты полные.
26.05.2019, 00:13
Гость: И на старуху бывает финляндия.

Ниче,
Будет
Бронза ,тоже благородный метал.
25.05.2019, 23:16
Гость: ну тогда

сам выйди на стадион.В чем проблема?
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