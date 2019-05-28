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Финская хоккейная сборная сломала кубок ЧМ 2019

21:29 28.05.2019

Хоккеисты сборной Финляндии привезли на родину кубок без дна и повредили ручку.

Кубок ЧМ 2019 не пережил бурной ночи в абсолютной целости и сохранности – «Сыну», как называют хоккеисты трофей, был нанесен незначительный урон на праздничной вечеринке, пишет "Фонтанка.Ру" со ссылкой на финские СМИ.

Сборная прилетела в Хельсинки накануне, и уже из самолёта вынесла кубкок без дна.

В честь чемпионов в Хельсинки устроили большой праздник, на который пришли 50 тысяч человек. Часть команды отмечала до утра, и вечеринка продолжилась во вторник, 28 мая, в одном из отелей столицы.

Когда хоккеисты грузились в автобус, форвард Йере Саллинен показал «Сына» руководителю команды Мике Кортелайнену – у него была оторвана ручка. Саллинен заверил, что проблему можно решить одним винтиком.

Нынешний трофей, который отдают в руки сборным, используют с 2001 года. Он весит 10 кг, имеет серебряные и золотые элементы, а его основание сделано из эбена и розового дерева.

Темы: Финляндия, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 01:13
Гость: Федор

Они его заработали честно и вольны хоть выбросить он не переходящий.С кубком Стенли тоже чудеса вытворяли и ничего .
28.05.2019, 23:47
Гость: субъективно

Почему Россия проиграла чемпионат? Потому что в сборную не взяли лучшего нападающего всех времён и народов, который по 10 штук шайб кладёт в любые ворота. Может, правда, финны обиделись на то, что энтот нападающий со своим подельником спрятали памятную доску их Маннергейму в военном училище, вместо того чтобы, как они им обещали, она будет мозолить глаза надменным питерским лохам в центре города, и не позволили поэтому забить ни одну шайбу в свои ворота.
28.05.2019, 22:36
Гость: Зачем же

так нажираться?!
Ну, я понимаю, в свободное время выпил водочки грамм 700-800 и хватит.
А то, ведь, нажрутся, как свиньи...
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