Финская хоккейная сборная сломала кубок ЧМ 2019
Хоккеисты сборной Финляндии привезли на родину кубок без дна и повредили ручку.
Кубок ЧМ 2019 не пережил бурной ночи в абсолютной целости и сохранности – «Сыну», как называют хоккеисты трофей, был нанесен незначительный урон на праздничной вечеринке, пишет "Фонтанка.Ру" со ссылкой на финские СМИ.
Сборная прилетела в Хельсинки накануне, и уже из самолёта вынесла кубкок без дна.
В честь чемпионов в Хельсинки устроили большой праздник, на который пришли 50 тысяч человек. Часть команды отмечала до утра, и вечеринка продолжилась во вторник, 28 мая, в одном из отелей столицы.
Когда хоккеисты грузились в автобус, форвард Йере Саллинен показал «Сына» руководителю команды Мике Кортелайнену – у него была оторвана ручка. Саллинен заверил, что проблему можно решить одним винтиком.
Нынешний трофей, который отдают в руки сборным, используют с 2001 года. Он весит 10 кг, имеет серебряные и золотые элементы, а его основание сделано из эбена и розового дерева.
#Leijonat #Kotiinpaluu #Kansanjuhla #MMkulta #Maailmanmestarit #MMkisat #IIHFWorlds Kuvat: Riku Laukkanen pic.twitter.com/sDOic3mL3o
— Leijonat (@leijonat) 27 мая 2019 г.