Финская хоккейная сборная сломала кубок ЧМ 2019

21:29

Хоккеисты сборной Финляндии привезли на родину кубок без дна и повредили ручку.

Кубок ЧМ 2019 не пережил бурной ночи в абсолютной целости и сохранности – «Сыну», как называют хоккеисты трофей, был нанесен незначительный урон на праздничной вечеринке, пишет "Фонтанка.Ру" со ссылкой на финские СМИ.

Сборная прилетела в Хельсинки накануне, и уже из самолёта вынесла кубкок без дна.

В честь чемпионов в Хельсинки устроили большой праздник, на который пришли 50 тысяч человек. Часть команды отмечала до утра, и вечеринка продолжилась во вторник, 28 мая, в одном из отелей столицы.

Когда хоккеисты грузились в автобус, форвард Йере Саллинен показал «Сына» руководителю команды Мике Кортелайнену – у него была оторвана ручка. Саллинен заверил, что проблему можно решить одним винтиком.

Нынешний трофей, который отдают в руки сборным, используют с 2001 года. Он весит 10 кг, имеет серебряные и золотые элементы, а его основание сделано из эбена и розового дерева.