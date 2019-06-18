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Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о выборе хозяйки ЧМ-2022

12:45 18.06.2019
Фото с сайта uefa.com
Фото с сайта uefa.com
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Об этом сообщает Mediapart.

По данным издания, арест произошел утром 18 июня. В рамках расследования, по данным Mediapart, также был допрошен французский политик Клод Геан, входивший в кабинет министров во время президентства Николя Саркози.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года (тогда же ЧМ-2018 был отдан России). Уже в первые месяцы после этого в английской прессе начали появляться расследования, говорящие о возможной коррупционной составляющей при выборе.

ФИФА поручила провести расследование возможных фактов коррупции независимой комиссии. В 2014 году было объявлено, что доказательств коррупционного сговора найдено не было.

Темы: Борьба с коррупцией в мире, Расследование преступлений в мире, Спортивные события и персоны, Футбол в мире, УЕФА
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 20:27
Гость: stalker

Не арестован, а задержан для дачи показаний.
18.06.2019, 16:08
Гость: А говорят

...на западе коррупции нет. Чья бы корова мычала, в США она вообще узаконена.
18.06.2019, 15:13
Гость: Где угодно,какие угодно лямпияды

лишь бы только не у нас!!!!!
А то будет бензин по 300р за 100 грамм,яйца продавать упаковкой в одну штуку по взятому в банке кредиту под залог квартиры,пенсионный возраст повысят до 120 лет и налог введут прогрессивный на держание рук в карманах.
А потом еще и штрафовать начнут за отказ выходить на субботники ,что бы бесплатно убирать мусор и косить бурьян на новых осыпающихся мегастадионах в болотистой местности.
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