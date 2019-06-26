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WADA рассказало о сотне новых дел против спортсменов из России

20:46 26.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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После проведения первых проверок допинг-проб Московской лаборатории может быть открыто более 100 дел в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди, передает РИА «Новости».

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы. Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки», — заявил Риди.

Исполком WADA в январе получил допинг-пробы спортсменов из России, взятые с 2012 по 2015 год. Предоставление доступа к базе было главным условием восстановления РУСАДА в правах.

Для извлечения проб был установлен срок: до 31 декабря 2018 года. Однако данные не были переданы в рамках дедлайна из-за проблем с сертифицированием иностранного оборудования. Эксперты 17 января завершили работу и получили все необходимые сведения для дальнейшего расследования. Позже было объявлено о сохранении статуса РУСАДА.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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