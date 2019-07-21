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Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

16:13 21.07.2019
Фото с сайта masters.kazan2015.com

Столица Татарстана второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Казань получила право на проведения турнира в 2025 году.

Такое решение было объявлено в ходе пресс-конференции главами Международной федерации плавания (FINA), сообщает РГ.

Ранее Казань уже проводила аналогичное соревнование в 2015 году. Оно было высоко оценено представителями федерации, болельщиками и участниками.

"Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история", - отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, еще предстоит обсудить вопрос использования стадиона "Казань-Арена". Он отметил, что сейчас рассматривается несколько площадок для проведения. Кроме того, не исключается вариант строительства нового большого многофункционального объекта. Все это будет обсуждаться, на данный момент концепт еще не принят.

Темы: Водные виды спорта
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 21:41
Гость: Походу,

что Вован типа даже после своего "ухода" (в 2024 году) решил страну до нуля обанкротить.
21.07.2019, 21:39
Гость: Вотка -

народный напиток в России.
А если еще с пивом - то вощще!
21.07.2019, 21:38
Гость: Мне

одному кажется, что в руководстве страны засели враги народа?
Все комментарии (7)
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