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Определены самые дорогие спортивные клубы мира

10:59 23.07.2019
Фото с сайта forbes.com
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Американский спортивный клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, назван самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

По данным аналитиков издания, стоимость клуба оценивается в 5 млрд. долларов.

Второе место в рейтинге заняла бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкис" ($4,6 млрд), а на третьем месте расположился испанский футбольный клуб "Реал" ($4,24 млрд).

В пятерку лучших также вошли испанский ФК "Барселона" ($4,02 млрд) и баскетбольный клуб из США Нью-Йорк Никс" ($4 млрд).

В топ-50 рейтинга присутствуют два клуба принадлежащие российским бизнесменам. 32-е место занимает английский ФК "Челси" Романа Абрамовича ($2,58 млрд). На пять строчек ниже располагается баскетбольный клуб "Бруклин Нетс", совладельцем которого с долей 51% является Михаил Прохоров.

Топ-50 рейтинга составили 26 клубов, представляющих НФЛ – Национальную футбольную лигу, профессиональную лигу американского футбола; 9 клубов МЛБ – Главной лиги бейсбола, 8 футбольных клубов разных национальных лиг и 7 клубов из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Темы: Forbes, Рейтинги в мире спорта, Рейтинги
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