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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

09:10 26.07.2019
Светлана Кузнецова
Фото с сайта 24smi.org
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Посольство России в США направило ноту протеста в госдеп в связи с проблемой в получении американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой, а также потребовало прекратить дискриминацию российских спортсменов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии в Вашингтоне.

Ранее Кузнецова сообщила об отказе от выступления на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за проблем с оформлением американской визы. По ее словам, она впервые столкнулась с такой ситуацией.

"Очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне", - сообщили в российском посольстве.

В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

"Направили ноту протеста в госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Темы: Международные и российские теннисные турниры, Отношения России и США, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Безвизовый режим
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 15:22
Гость: Россия- не Саудовская Аравия

её можно дискриминировать.
26.07.2019, 15:21
Гость: да им как они говорят

плевать на ваши ноты протеста.
26.07.2019, 13:58
Гость: Massachusetts

Правильно делают ,что проверяют доверять нельзя их сотни остаются нелегалами.
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