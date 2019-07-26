Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

09:10

Посольство России в США направило ноту протеста в госдеп в связи с проблемой в получении американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой, а также потребовало прекратить дискриминацию российских спортсменов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии в Вашингтоне.

Ранее Кузнецова сообщила об отказе от выступления на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за проблем с оформлением американской визы. По ее словам, она впервые столкнулась с такой ситуацией.

"Очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне", - сообщили в российском посольстве.

В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

"Направили ноту протеста в госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - добавили в пресс-службе.