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Михаил Боярский назвал матч «Спартак» — «Динамо» пародией на футбол

12:16 5.08.2019
Стоп-кадр из видео

Народный артист России и давний болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матчей четвертого тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» и «Зенит» — «Краснодар».

«Я бы отметил, что потенциал уже не такой у нас, какой был в апрельском матче: Дзюба не забил два мяча головой, да и Сердар Азмун тоже мог и должен был забивать, момент у него был. Но мы не уступили! Отмечу, что по-прежнему хорошо играет вратарь Сафонов у «Краснодара». И я вам скажу вот что: считаю, что субботняя игра «Зенита» и «Краснодара» была лучшим матчем нынешнего чемпионата. Я перед этой игрой посмотрел матч «Спартак» — «Динамо», который также прошёл в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счёт на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!» — приводит слова Боярского Матч ТВ.

Напомним, «Спартак» и «Динамо» 3 августа сыграли вничью со счетом 0:0. Позже в тот же день «Зенит» дома также сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1. 

Темы: Футбол в России
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 18:40
Гость: С этакими деньжищами,

которые, якобы народный Газпром, может вбухивать в покупку практически любого понравившегося игрока, Зениту стыдно будет показвать посредственную игру. А таких финансовых возможностей нет у других команд. Это в рамках РПФЛ Зенит может пыжиться. А как дело доходит до еврокубков, то сразу пшик.
05.08.2019, 15:11
Гость: Иван Иваныч

ЦСКА, Краснодар и Рубин дают яркие футбольные спектакли. Да и матч Краснодар - Зенит был эталонным. Уровня Испании. Плюс нынешние стадионы и телекартинка просто класс.
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