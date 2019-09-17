«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции

22:24

В рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов французский “Лион” принимал на своём стадионе российский “Зенит”. По мнению букмекеров и футбольных специалистов, перед началом поединка хозяева считались фаворитами. Однако матч завершился ничейным результатом.



Стоп-кадр из видео игры

Первый тайм

Первые минуты прошли с небольшим преимуществом “Зенита”. Гости без разведки провели несколько неплохих атак, хотя до серьезной опасности у ворот “Лиона” дело не дошло.

К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева. Особенно опасно было после угловых, которых хозяева подали в первой половине встречи шесть раз.

На 38-ой минуте нападающий “Зенита” Сердар Азмун в столкновении с соперником получил не только желтую карточку, но и травму. Сначала жестами он показал, что нужна замена, однако медицинский штаб смог привести его в порядок и иранец разбегался. А спустя всего несколько минут форвард открыл счёт! Великолепная комбинация прошла у “Зенита” по центру, Азмун сыграл в “стеночку” с Артёмом Дзюбой и беспрепятственно с убойной позиции переиграл вратаря “Лиона” Антони Лопеша.

На перерыв гости ушли с перевесом в один мяч.



Стоп-кадр из видео игры

Второй тайм

И всё-таки Азмуну потребовалась замена. В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может. Вместо него на поле вышел Магомед Оздоев и тут же снес в своей штрафной Мемфиса Депая.

Пенальти! Сам голландец вызвался пробить с “точки” и не оставил ни единого шанса Луневу. 1-1.

Французы не перестали атаковать, пытались выйти вперед. Впрочем, “Зенит” тоже не отсиживался в обороне и проводил как стремительные контратаки, так и подолгу владел мячом на чужой половине поля. Моменты возникали то у одних ворот, то у других.

У российской команды упустили хорошие моменты Оздоев и Дзюба. Но всё-таки ближе к голу были хозяева. В обоюдоострой игре прошел весь второй тайм, но победителя выявить так и не удалось.

Таким образом, старт для команды из Санкт-Петербурга вышел неплохим – ничья на выезде с одним из фаворитов группы.