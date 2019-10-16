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Как профессиональные аналитики готовят свои прогнозы на спорт?

22:25 16.10.2019
Гол Владимира Бесчастных в ворота киевского «Динамо» © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Предугадать итог профессионального или любительского поединка довольно непросто 

Спорт непременно связан с накалом страстей и постоянной борьбой за лидерство и победу, и каждый спортсмен выходит на игру со своей мотивацией, стремясь стать победителем. Профессиональные аналитики составляют прогнозы спортивных событий с большой долей вероятности положительного исхода.

Что влияет на прогноз, который составляет аналитик

Спортивные события должны анализироваться всесторонне, а для этого аналитик должен хорошо разбираться в конкретном виде спорта и всегда быть в курсе событий. На маркетплейсе спортивных аналитиков https://rockasport.net Вы сможете найти лучшие прогнозы благодаря конкуренции между лучшими специалистами.

Любые прогнозы на спорт составляются с учетом нескольких факторов:

• Физическая подготовка спортсменов.
• Возраст спортсменов.
• Финансы (бюджет, выделенный на подготовку к спортивному событию).
• Тренер (или штаб тренеров).
• Частота тренировок и режим подготовки к соревнованиям.
• Моральная подготовка спортсмена.
• Работа медицинского персонала (влияет на частоту появления травм и качество восстановления после тренировок).

Источниками появления этой информации являются не только открытые СМИ, но и другие источники информации, близкие к спортсменам и спортивным клубам, интервью которых не афишируется и не придается особой огласке. Учет всех факторов позволяет создать точный прогноз, предсказав исход спортивного события.

Как работают аналитики и почему вероятность их прогноза велика

На маркетплейсе спортивных аналитиков представляют результат своей работы многие аналитики. Их анализы поддаются оценке пользователей – чем точнее они предсказывают результат, тем выше становится их оценка. Если прогнозы все чаще становятся неверными, аналитик не получает доступ к публикации своих работ.

У каждого специалиста есть своя «специальность» - это вид спорта, с которым он работает. Например, в разделе с футбольными матчами https://rockasport.net/football-prognozy представлены матчи различных чемпионатов в женском и мужском футболе. Вероятность того, что прогноз сбудется, оценивается автоматически.

Все прогнозы на спорт делятся на платные и бесплатные. В раздел платных попадают те работы, которые размещают опытные аналитики с хорошей репутацией. Это значит, что прогнозы из этого раздела содержат исходы спортивных событий с указанием точных результатов, которые сбудутся с наибольшей вероятностью.
 

Темы: Актуально, Спорт
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