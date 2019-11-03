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Российский боксер Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу нокаутом

11:59 3.11.2019

Российский боксер Сергей Ковалев в поединке в Лас-Вегасе проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

Как сообщает издание sportbox.ru, Сергей Ковалев заработал за этот бой  более трех миллионов долларов, гонорар Альвареса составит 30 миллионов долларов.

Для 36-летнего российского боксера это поражение стало четвертым в карьере при 39 поединках: на его счету 34 победы и одна ничья. 29-летний Канело одержал 53 победы, также у него одно поражение и две ничьи.

Темы: Бокс в России и в мире, Всемирная боксерская организация (WBO)
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Комментарии читателей
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03.11.2019, 14:13
Гость: Ейбогус

Неприятно.
Выходишь на балкон,в трусах,воздухом подышать,а тут тебе в челюсть-бенц!
03.11.2019, 14:12
Гость: В. Высоцкий

Бить человека по лицу
Я с детства не могу.
03.11.2019, 14:11
Гость: А кто

это?
Все комментарии (5)
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