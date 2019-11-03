Российский боксер Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу нокаутом

11:59

Российский боксер Сергей Ковалев в поединке в Лас-Вегасе проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

Как сообщает издание sportbox.ru, Сергей Ковалев заработал за этот бой более трех миллионов долларов, гонорар Альвареса составит 30 миллионов долларов.

Для 36-летнего российского боксера это поражение стало четвертым в карьере при 39 поединках: на его счету 34 победы и одна ничья. 29-летний Канело одержал 53 победы, также у него одно поражение и две ничьи.